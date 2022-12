Dominio Pubblico – Youth Fest 2023: aperto il bando rivolto a giovani creativi under 25

La chiamata è rivolta ad artisti, artiste e gruppi under 25 nei settori teatro, danza, performance, cinema, musica e molto altro

Torna Dominio Pubblico, il festival multidisciplinare sulla creatività under 25, giunto alla sua decima edizione: lo fa con una nuova direzione artistica partecipata e un nuovo bando, aperto da lunedì 5 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023.

Il bando si rivolge ad artisti, artiste e gruppi U25 operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità professionali in diversi ambiti: teatro, danza, performance, cinema, musica dal vivo, arti figurative e digitali, arti circensi e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare.

L’obiettivo è rispondere alla fatidica domanda: what’s neXt? E portare in scena al Teatro India – Teatro di Roma oltre 30 eventi nell’ambito del “Dominio Pubblico – Youth Fest“, con cui artisti/e giovani ci porteranno al “prossimo livello” che ci aspetta dopo un’edizione #sottovuoto e un festival #SenzaTitolo in cui è sparita ogni definizione per lasciare spazio a contaminazioni, trasformazioni, esplorazioni.

Ma le sorprese non finiscono qui: per festeggiare il suo decimo compleanno Dominio Pubblico lancia un contest di Arti Visive per la realizzazione della grafica del Festival, partendo da quelle utilizzate negli ultimi 9 anni e immaginando il futuro dell’Associazione.

Dominio Pubblico è un progetto di formazione del pubblico: nasce nel 2013 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio di Roma e viene riconosciuto nel 2015 come una delle 20 realtà meritevoli nel capitolo promozione/ formazione del pubblico dal Ministero della Cultura. Dominio Pubblico si rivolge a ragazzi e ragazze che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione del festival. Ogni anno prendono parte alle attività oltre 250 giovani tra i 16 e i 25 anni, fruendo di varie offerte formative. Alcuni di loro ogni anno compongono la nuova direzione artistica partecipata che avrà il compito di scegliere gli artisti del festival, selezionati tramite public call. La direzione artistica U25 del Festival di Dominio Pubblico valuterà le proposte insieme a degli esperti del settore scelti per ogni sezione.

Sotto la direzione di Tiziano Panici, oggi, Dominio Pubblico può contare su una comunità di oltre 800 ragazzi – artisti che danno nuova linfa al progetto.

Ad affiancare la nuova direzione artistica U25 di Dominio pubblico saranno: Tiziano Panici (regista e produttore) direzione Teatro Argot Studio / Dominio Pubblico; Leonardo Varriale (artista) coordinatore Rete Circosfera Lazio; Fabrizio Gavosto (direttore artistico e operatore culturale) – direzione Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival; Loredana Parrella (direttrice artistica) e Yoris Petrillo (danzatore e coreografo) direzione Twain – Centro di Produzione Danza del Lazio / Premio Direzioni Altre / Periferie Artistiche – Centro di Residenza del Lazio; Davide Dose (organizzatore e promoter) direzione LAZIOSound; Giacomo de Angelis (videomaker e art director); Silvia Cifani docente di audiovisivo e Referente Comunicazione e Attività Culturali presso IISS Cine TV Roberto Rossellini; Matteo Bonanni e Gianlorenzo Lombardi direzione artistica Girogirocorto Film Festival; Andrea Giansanti former CTO Oniride; docente e new media consultant presso Istituto Pantheon e IED; Riccardo Galdenzi – Responsabile VR per Gold e Infinito Produzioni e formatore VR di team building aziendale per IDEGO Psicologia Digitale; Mirko Pierri (curatore artistico) curatore artistico a.DNA project.

L’avviso pubblico del bando e l’application form sono disponibili sul sito: www.dominiopubblicoteatro.it.