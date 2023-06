Una ricchissima rassegna accompagna la città di Roma lungo l’estate: si parte il 27 giugno al Teatro India

Dal 27 giugno al 2 luglio, al Teatro India di Roma, Dominio Pubblico festeggia i suoi 10 anni con una serie di grandi eventi, portando in scena la sua idea di Città a misura di under 25: si spazia dal Metaverso all’Oltreverso, con tanti amici del passato e del presente e soprattutto con la voglia di divertirsi, stupire, includere e andare oltre.

Si parte il 27 giugno alle 18.30 con la festa di apertura al teatro India, con la finalista di Masterchef 10 Irene Volpe e la sua torta di compleanno speciale per Dominio Pubblico. Si prosegue con libri e musica: verrà presentato il primo audiobook club di Storytel Italia, “Protagoniste”, e a seguire ci saranno i Treetops, ensemblé fusion jazz che musicherà la pellicola storica di Fritz Lang “Metropolis” .

Ma questo è solo l’inizio: l’Oltreverso, il tema di questa decima edizione del Festival, propone ai romani che restano in città oltre 100 artisti per circa 30 eventi.

Dominio Pubblico, storia di un Festival che ha fatto storia

Quella del 2023 sarà, infatti, un’edizione speciale del festival multidisciplinare per le nuove generazioni che in 10 anni ha lanciato, intercettato e ospitato esperienze di creatività in ogni forma, avviando un ricambio generazionale necessario e urgente: una storia che parte da lontano, e che racconta l’evoluzione di uno scenario artistico in continuo movimento, a volte sommerso, ma soprattutto che ha visto dal 2013 a oggi cambi epocali nella fruizione, nel tessuto cittadino, nei linguaggi, nei contesti sociali, e anche nelle lotte e nei dissensi.

“Nel 2013, il Teatro Valle era appena stato occupato. L’India era una terra proibita e il Teatro dell’Orologio era ancora aperto, come del resto molti altri teatri e cinema della città che oggi non lo sono più” racconta Tiziano Panici, Founder e direzione artistica di Dominio Pubblico “Il Teatro Argot Studio e il Teatro dell’Orologio davano vita alla prima esperienza di programmazione congiunta sulla città di Roma. Da lì è partito Dominio Pubblico: dal 2013, con la prima direzione artistica U25, la prima occasione data ad un gruppo di giovanissimi di decidere liberamente la programmazione artistica all’interno dei nostri due spazi off per una settimana. Una rassegna multidisciplinare che negli anni ha ottenuto sempre maggiori consensi anche istituzionali, dedicato alle pratiche di formazione del pubblico e promozione”.

Dominio Pubblico, come ricordato in apertura, è un Festival la cui direzione artistica è gestita da un team di under25: un modo brillante per rimanere sempre sul pezzo, nel presente e con un piede già nel futuro, ma anche un’opportunità irripetibile per i ragazzi che affrontano questa intensa esperienza formativa. Perchè proprio di questo si tratta: Dominio Pubblico è infatti un progetto di audience development e community engagement rivolto a ragazzi Under 25 che vogliano sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi, finalizzato alla conoscenza della scena contemporanea e alla produzione, promozione e organizzazione di un festival multidisciplinare. L’intero processo di preparazione del festival costituisce di per sé un percorso formativo e inclusivo. I ragazzi si avvicinano alla fruizione culturale della loro città (e non solo!) attraverso la visione guidata di numerosi eventi legati al mondo dell’arte contemporanea, e grazie all’incontro con gli artisti coinvolti imparano a capirne le dinamiche interne e a raccontarle.