Domeniche ecologiche: domenica blocco del traffico a Roma

DOMENICHE ECOLOGICHE A ROMA: lo stop al traffico privato domenicale. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli privati nella "Fascia Verde" durante le fasce orarie indicate dal Comune di Roma

Domeniche ecologiche > blocco del traffico a Roma

Tornano le domeniche ecologiche per contenere le emissioni inquinanti e promuovere la mobilità alternativa e sostenibile. Come stabilito con memoria di Giunta del 3 dicembre scorso, il primo appuntamento con il blocco totale del traffico all’interno della Fascia Verde (con le deroghe precisate nelle ordinanze della Sindaca di volta in volta promulgate) è fissato per il 19 gennaio.

Le domeniche successive sono il 9 febbraio, il 23 febbraio e il 29 marzo (salve possibili modifiche delle date, in funzione di eventi ad oggi non prevedibili e per prevalente interesse pubblico). Le giornate sono state scelte tenendo conto degli andamenti meteo (periodi in cui prevale statisticamente la stabilità atmosferica, causa di peggioramento della qualità dell’aria) ed evitando la concomitanza con festività religiose e grandi eventi sportivi. Previsto in quei giorni il potenziamento del trasporto pubblico.

Nella prima domenica ecologica, la circolazione di auto e moto sarà vietata all’interno della Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Dal divieto di circolazione del traffico privato saranno comunque derogati:

i veicoli con il contrassegno per disabili;

auto car sharing, veicoli adibiti a car pooling;

i veicoli a trazione elettrica e ibrida;

i veicoli a benzina Euro 6;

i veicoli a metano, Gpl e BiFuel (benzina/Gpl o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione Gpl o metano;

ciclomotori a due ruote con motore a 4 tempi Euro 2 e successivi;

motocicli a 4 tempi Euro3 e successivi;

taxi e vetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali.

In queste quattro domeniche (le date potrebbero comunque cambiare in caso di eventi o necessità particolari), il blocco del traffico privato, nella (le date potrebbero comunque cambiare in caso di eventi o necessità particolari), il blocco del traffico privato, nella Fascia Verde , sarà totale seppur con delle deroghe (comunicate di volta in volta in dettaglio nelle ordinanze della Sindaca che saranno pubblicate sul sito del Comune).

Contenere le emissioni inquinanti, conseguente beneficio della tutela della salute e dell’ambiente, diffusione di modelli culturali alternativi che favoriscano un rapporto con il territorio più sostenibile; sono alcuni degli obiettivi annunciati per le domeniche ecologiche.

Per agevolare il normale corso delle attività cittadine, “si provvederà al al potenziamento del trasporto pubblico e di taxi durante le giornate di blocco totale” sottolineano sempre dal Campidoglio.

Per la mappa della Fascia Verde e delle strade percorribili >> Sito istituzionale romamobilita.it

Leggi anche: EMERGENZA BUCHE, LE IMMAGINI IMPRESSIONANTI SUI SOCIAL >>

Foto @shutterstock.com