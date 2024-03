Il 24 marzo sarà la Domenica delle Palme e per l’occasione al Municipio I saranno distribuiti i rami provenienti da un ulivo speciale

Tra poco sarà Pasqua e nell’attesa i fedeli si apprestano a festeggiare la Domenica delle Palme, il 24 marzo 2024. Per l’occasione chi vorrà potrà prendere un ramo d’ulivo benedetto che è possibile trovare in ogni chiesa. Nel municipio I di Roma, quest’anno saranno distribuiti dei tralci molto speciali: ecco di cosa si tratta.

Domenica delle Palme a Roma: da dove provengono i rami?

In vista della Domenica delle Palme, a Roma nella mattina di giovedì 21 marzo, è stata effettuata una potatura straordinaria di cinque ulivi situati in piazza del Colosseo, verso la Via Sacra che saranno distribuiti al Municipio I.

Si tratta, senza dubbio, di un evento particolare e unico: il Parco Archeologico del Colosseo in collaborazione con Coldiretti Lazio, Unaprol (Consorzio olivicolo italiano), Ama, Vicariato di Roma e municipio I hanno aderito a tale progetto.

Coldiretti Lazio, Unaprol e Cooperativa Op Latium si sono interessati alla potatura dei cinque alberi di ulivo, mentre Ama è stato impegnato nella raccolta, lo smaltimento e la consegna dei rami nelle parrocchie.

Domenica delle Palme: la storia

Nel cristianesimo, la Domenica delle Palme è la domenica precedente a Pasqua. I fedeli ricordano il trionfale Ingresso a Gerusalemme di Gesù con un asino. La folla che lo acclamava e lo salutava con in mano rami di palma che venivano agitati festosamente in suo onore. Si tratta di una ricorrenza che viene considerata da cattolici, ortodossi e alcune Chiese protestanti.

La tradizione vuole che i fedeli portano a casa i rametti di ulivo e di palma benedetti che vengono conservati come simbolo di pace che possono essere scambiate anche con parenti e amici.

In alcune zone, i rami vengono utilizzati per creare delle composizioni da poter dare ai fedeli in cambio di un’offerta. In particolare, al Sud, Sicilia e Napoli si tramanda tale tradizione.

FOTO: SHUTTERSTOCK