Pasqua 2022, le Colombe per chi adora gli estremi

Per la Pasqua 2022 spunta una nuova tendenza per chi vuole assaggiare più dolci diversi: tra colombe maxi e mignon ecco le novità dell'anno

Le festività della Pasqua 2022 sono ormai ad un passo e, con loro, la voglia di rivivere il meglio della tradizione insieme alle persone che amiamo: si tratta anche di un periodo di dolcezza, nel quale riscoprire sapori e profumi che ci accompagnano da sempre, come quello della colomba. Ma sapete quali sono le tendenze di questo nuovo anno?

LEGGI ANCHE: –> Pasqua, dall’uovo alla colomba: alcune curiosità che in pochi conoscono

2022: a Pasqua non può mancare la colomba

La colomba pasquale è un dolce tipico italiano, le cui origini si fanno risalire all’epoca longobarda. La leggenda narra che durante l’assedio della città di Pavia (che durò tre anni), il re Alboino ricevette in dono dalla popolazione locale un pane dolce dalla tipica forma, in segno di pace. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata e lo stesso dolce ha subito numerorissime trasformazioni nel corso della storia, che continuano ancora al giorno d’oggi.

Di anno in anno (e la Pasqua 2022 non fa eccezione) le varietà di colombe presenti sul mercato sono sempre di più e per tutti i gusti. Sembra quindi difficile riuscire ad assaggiare (o a regalare ai nostri amici e parenti) quella più appropriata.

Per questo motivo la soluzione più trendy di questo 2022 è quella delle Colombe Mignon, adatte a tutti coloro che vogliono assaggiare ogni varietà esistente del gustoso dolce natalizio. Ad averle inventate è la storica pasticceria italiana Loison, fondata nel 1938, che ha messo a punto una Collezione Mignon di Colombe da 100 grammi al gusto classico, con arancio e con glassa alle mandorle.

Per chi invece è dall’altra parte dell’estremo e adora le porzioni maxi (o per chi ha in mente di organizzare un bel banchetto pasquale con tanti ospiti), la pasticceria Loison ha pensato anche ad una Collezione Magnum, ovvero colombe da 2, 3 o 5 chili.

Si passa così da un estremo all’altro in questo 2022, per una Pasqua all’insegna di tante colombe diverse per dare quel tocco di classica dolcezza ad un’attesa festività.