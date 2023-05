Avete voglia di diventare giardiniere e non sapete da dove iniziare? Ecco il posto giusto per voi: si trova nella Capitale

Come diventare giardiniere senza avere il pollice verde? Oggi è possibile grazie ad i corsi pubblici che vengono messi a disposizione dal comune di Roma. Chiunque avesse voglia di iniziare un percorso diverso dal solito, può farlo: ecco tutti i dettagli al riguardo.

Come diventare giardiniere: sono aperte le iscrizioni per i corsi pubblici a Roma

Il Comune di Roma come ogni anno propone dei corsi pubblici per diventare giardinieri. Si tratta di un’occasione unica per chi vuole cimentarsi in questo percorso, le lezioni si svolgeranno nella Scuola Giardinieri di Roma all’interno del Parco di San Sebastiano. Ogni appuntamento previsto dal programma sarà molto ampio e di tipo didattico-teorico, dove sarà presente un personale interno, personalizzato e specializzato nell’ambito.

Saranno trattati argomenti di vario genere come la vita delle piante, la loro coltivazione e manutenzione ma anche le tecniche per formare un giardino. Inoltre, non mancheranno appuntamenti che daranno spazio alla manutenzione degli impianti e degli arredi da giardino. Tutti, in questo modo, potranno avere una conoscenza a trecentosessanta gradi e non vi è bisogno di avere il pollice verde.

Il numero di lezioni va da 14 a 20 e ogni evento si svolgerà su due turni pomeridiani: alle 14 e alle 16,30. Attualmente sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2024 che inizierà a febbraio 2024 e terminerà a giugno dello stesso anno. Il programma didattico completo sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Tutela-Ambientale.

Quali sono i benefici del giardinaggio?

Secondo lo studio condotto da un gruppo di ricerca dell’Università dell’Essex, il giardinaggio ha un effetto terapeutico e in particolare quello comunitario. Tale attività ha il potere di aiutare alcune delle persone più sensibili e deboli della società. La recente ricerca ha dimostrato che fare giardinaggio, prendersi cura dell’orto e trascorrere del tempo nella natura può avere effetti benefici e migliorare il proprio stile di vita.

FOTO: SHUTTERSTOCK