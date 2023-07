Depeche Mode Roma 2023 all’Olimpico questa sera alle 21: scaletta completa e come arrivare al concerto, tutti i dettagli

Questa sera 12 luglio 2023 i Depeche Mode si esibiranno a Roma allo Stadio Olimpico, una delle tappe del tour internazionale iniziato già da settimane. Il gruppo ha girato il mondo, da Praga, Cracovia, Oslo, Città del Messico, Houston, Orlando, Washington, ed ora è arrivato il momento dell’Italia.

Depeche Mode Roma 2023: scaletta completa

Depeche Mode farà emozionare e cantare a squarciagola il pubblico con brani del nuovo album Memento Mori e alcuni di quelli precedenti. Ecco quale potrebbe essere la scaletta completa:

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good Play

Sister of Night

In Your Room

Everything Counts

Precious

Speak to Me

Home

Strangelove

Ghosts Again

I Feel You Play

A Pain That I’m Used To

World in My Eyes (dedicata ad Andy Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Condemnation

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Quanto costa il biglietto dei Depeche Mode a Roma?

A seconda del posto, il costo dei biglietti varia e va da 52 Euro fino a 3131 Euro.

Come arrivare allo Stadio Olimpico

Vista l’affluenza prevista per il weekend che sta per iniziare, sarà attuato il solito schema relativo ai divieti di parcheggio attorno allo stadio e di aree di sosta per gli spettatori, come quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico.

L’area del Foro Italico prevede dal 2 e da 16 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (stazione Termini-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti-viale della XVII Olimpiade). Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A.

Poi il 495 collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazzale Flaminio che a piazzale Clodio. Di notte, sono presenti le linee n200 e n201. La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita invece dalle linee n3D e n3S.

