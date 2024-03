Crazy House Variety Show: due serate di beneficenza per costruire pozzi d’acqua in Kenya

Sostieni l’Associazione Culturale GIOCANDO SI PUO’ e aiutaci a costruire due pozzi d’acqua potabile a Watamu, in Kenya! Il 27 e 28 marzo 2024 alle ore 20:30 al Teatro Anfitrione di Roma (via di San Saba, 24) ti aspetta Crazy House Variety Show, uno spettacolo di beneficenza imperdibile.

Crazy House Variety Show

27 e 28 Marzo 2024

ore 20.30

Teatro Anfitrione

via di San Saba, 24 Roma

Il varietà, ideato e diretto da Renato Solpietro, è un contenitore di numeri circensi, ospiti Internazionali della musica reggae, scenette cabarettistiche originali, canzoni classiche e moderne, balletti contemporanei e dal sapore esotico, il tutto immerso in un’atmosfera di comicità semplice, “familiare” e genuina.

Uno spettacolo di altri tempi, leggero, vero … uno spettacolo per tutti.