Cosmogonie: mostre, performance e presentazioni narrative per un viaggio nella creatività under 35

A Roma prosegue Cosmogonie, un insieme di mostre, performance e presentazioni dedicate a 30 giovani artisti per un viaggio nella creatività Under 35 di Vitamina G, nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù.

Cosmogonie: la mostra di Vitamina G al Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria di Roma

Dal 4 all’11 dicembre 2021, la Sala Alessandrina del Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria (Lungotevere in Sassia, 3 – Roma) sarà palco per 30 giovani Under 35, che saranno ospitati in una serie di mostre, performance e presentazioni narrative in un mega-evento dal titolo evocativo: “Cosmogonie”.

Sarà un modo per esplorare l’arte in tutte le sue sfumature, grazie ad esibizioni di performance e mostre collettive, fino alle presentazioni dei testi di narrativa e poesia creati dai giovani scrittori.

Primo dei tre incontri organizzati dall’Associazione Giovanile Fame di Libri Sete di Arte nell’ambito del progetto omonimo, l’11 dicembre Cosmogonie si concluderà con l’annuncio dei nomi degli artisti e scrittori che, superata la selezione, potranno concorrere all’assegnazione dei premi che verranno conferiti dopo la realizzazione del terzo evento.

I nomi dei giovani artisti che espongono alla mostra

La Mostra, ad ingresso gratuito, vedrà in esposizione le opere degli artisti Vincenzo Attolico, Prisca Baccaille, Ogiso, Federica Colletti, Chiara Di Santo, Jaxs, Emanuele Fasciani, Sara Fiorucci, Beatrice Grammatica, Alessandra Giustini, Guglielmo Mattei, Simone Micieli, Maria Michaela Pani, Giulia Panfili, Francesco Patané, Aizhan Petrangeli, Loriem Giulia Sacca, Er Prosit, Pietro Santovetti, Alessia Morningstar.

Eccezionale anche la location: il Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria, che non è solo una mostra sulla storia della Medicina, ma contiene al suo interno un laboratorio alchemico, un’antica farmacia e una suggestiva sala delle cere.

Cosmogonie è un evento organizzato dall’Associazione giovanile Fame di Libri Sete di Arte, vincitrice del bando Vitamina G nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù.

