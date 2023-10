Cosa sono i bernardoni, termine che rientra nel dialetto romano? Scopriamo tutti i dettagli al riguardo, la parola viene usata in tutta Italia

Il dialetto romano non smette mai di stupire con i suoi termini ed espressioni conosciute spesso in ogni parte d’Italia. Oggi vogliamo parlarvi di una parola insolita di cui nessuno da realmente il significato: cosa sono i bernardoni? Scopriamo tutti i dettagli.

I bernardoni, cosa sono? Il particolare significato

I bernardoni sono una delle parole più comuni nel dialetto romano ma a differenza di tanti altri termini questo viene utilizzato anche in altre regioni. Nessuno può pensare che con i bernardoni si intendano gli occhiali ed infatti non si conosce neanche il motivo e il collegamento che vi è tra i due termini.

LEGGI ANCHE:– ‘Ammazza che giannetta!’, sai perché a Roma si dice così quando tira vento?

Su tale parola non vi sono ulteriori dettagli da riportare. Sappiamo soltanto che si tratta di un termine molto usato a Roma ma conosciuto anche in tutta Italia.

Altre espressioni del dialetto romano

Il dialetto romano è ricco di espressioni colloquiali come “Sei figlio dell’oca bianca”, “Non farti infinocchiare”, “Fare il giro delle sette chiese”.

“Fare il giro delle sette chiese”, per esempio, è un modo di dire conosciuto in tutta Italia che indica il tempo che si perde a girare a vuoto o il tentativo di avere organizzato un incontro con qualcuno per parlargli, senza ottenere, però, il risultato sperato.

Poi ancora il “figlio della gallina bianca”, in latino “gallinae filius albae” rimanda alla XIII satira di Giovenale, nell’Istitutio oratoria di Quintiliano e negli Adagia di Erasmo. La frase è diventata comune tanto da essere utilizzata tra i banchi di scuola, negli ambienti di lavoro, in famiglia.

Quando si dice “Fa venì il latte alle ginocchia”, invece, si fa riferimento ad una situazione noiosa e di insofferenza o ad una persona pesante. E’ una metafora che rimanda alla mungitura manuale. Si tratta di un’antica tecnica di mungitura delle mucche, fatta a mano e svolta ancora oggi da qualcuno. La persona che deve mungere la mucca si siede accanto all’animale, mette un secchio sotto alle mammelle e inizia la mungitura. Poiché si tratta di una pratica molto faticosa, lunga e per alcuni aspetti anche noiosa dato che il latte deve arrivare fino al livello delle ginocchia, ecco che viene utilizzata indicare quanto riferito.

FOTO: SHUTTERSTOCK