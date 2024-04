ATAC, l’azienda di trasporto pubblico italiana, ha lanciato un bando per reclutare autisti in previsione del Giubileo a Roma, rafforzando il servizio di mobilità cittadina. Il processo di selezione si accompagna a una campagna informativa che punta ad attrarre candidati, anche non locali, con un approccio fortemente inclusivo.

La campagna sottolinea l’importanza della persona, enfatizzando che chi guida non solo ha la responsabilità dei passeggeri ma anche quella di fornire un servizio eccellente. Lo slogan scelto da ATAC è: “Cerchiamo persone, non personale”.

Bando ATAC: chi può partecipare e come

Per candidarsi è necessario:

Avere tra i 21 e i 55 anni.

Possedere le patenti richieste da ATAC

Essere cittadini italiani o dell’UE, o cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno.

Le domande devono essere inviate entro le 12.00 del 30 aprile 2024, con una possibile proroga. Tuttavia, si invita a rispettare la scadenza iniziale. Il modulo di partecipazione sarà disponibile sul sito ufficiale di ATAC, e si prevede l’assunzione di 400 candidati tramite questo bando.