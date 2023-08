Travis Scott arriva a Roma in concerto: quando si esibirà nella Capitale e dove è possibile comprare i biglietti per l’evento del 2023

E’ uno dei rapper americani più noti e popolari del momento e il suo arrivo in Italia ha sorpreso i fan che non vedono l’ora di seguirlo dal vivo. Travis Scott ha annunciato il prossimo concerto: si terrà a Roma nel 2023 e sarà un modo per cantare a squarciagola il suo ultimo album Utopia. Di seguito tutti i dettagli.

Travis Scott concerto a Roma 2023: dove, quando e biglietti

Il 7 agosto 2023 Travis Scott farà tremare Roma con il suo concerto al Circo Massimo. Il rapper arriva nella città eterna con il suo ultimo successo, l’album Utopia. L’annuncio è stato dato dal diretto interessato e i biglietti sono già disponibili in pre-sale a partire da oggi 2 agosto 2023.

LEGGI ANCHE:– Estate Romana, gli eventi imperdibili in programma fino all’8 Agosto, guarda il programma

Da oggi, i ticket saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00. Per accedere alla presale sarà necessario registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di giovedì 3 agosto su www.ticketmaster.it,www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Utopia, l’ultimo album di Travis Scott

Utopia è l’ultimo album del rapper americano che prevede 19 tracce dal successo indiscusso. Infatti, ad un giorno dall’uscita ha totalizzato su Spotify oltre 128 milioni di stream. Inoltre, tutti i brani contenuti nel disco sono già entrate nella Top 100 della classifica italiana.

Travis Scott, la carriera brillante del rapper americano

All’anagrafe Jacques Berman Webster II, conosciuto da tutti come Travis Scott, classe 1991 è uno dei rapper americani più famosi al mondo. Ha cominciato ad avvicinarsi alla musica negli anni dell’Università per poi trasferirsi a New York, iniziando la sua carriera di cantante senza l’aiuto di nessuno, neanche dei genitori che non l’hanno mai supportato nella scelta di abbandonare gli studi per avvicinarsi al mondo musicale. Il 2012 è stato l’anno della svolta in cui ha incontrato T.I. e poi Kanye West grazie ai quali ha iniziato quello che si è rivelato il percorso più bello della sua vita.

FOTO: @KIKAPRESS