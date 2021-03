Trasforma il Colosseo della Lego in un acquario, il risultato è incredibile

Michele Molteni ha realizzato un fantastico acquario a partire dal set Lego ® per la riproduzione del Colosseo: ecco come ha fatto.

Avete visto il set Lego® per realizzare il Colosseo con i celebri mattoncini e ne siete rimasti innamorati? In effetti è molto difficile non farlo, dato quello che l’Anfiteatro Flavio rappresenta nella storia di Roma e dell’Italia intera… Su YouTube però è venuta fuori un’idea fantastica: trasformare il Colosseo Lego® in un acquario. Non ci credete? Andiamo a vedere insieme com’è stato possibile!

LEGGI ANCHE: — Il Vaticano ricreato con i mattoncini Lego: il risultato è incredibile

Il content creator e youtuber Michele Molteni ha realizzato un fantastico acquario in un set Lego ® per la riproduzione del Colosseo. Un’opera veramente meravigliosa. Photo Credits: Kikapress

Michele Molteni trasforma il Colosseo Lego® in un acquario

Andiamo con ordine. A realizzare il fantastico video è stato il content creator e videomaker Michele Molteni, Ceo e Founder della Molteni Company SRL. Si tratta di una società che offre un servizio di vendita e noleggio di attrezzature sportive e per eventi, tramite due siti principali: Svaghiamo.it e Sportopoli.com.

Ebbene, sul suo canale YouTube, ha deciso di mostrare il modo per trasformare il set Lego® per la creazione del Colosseo in un fantastico acquario! In molti non lo sanno ma il Colosseo veniva anticamente riempito d’acqua per mettere in scena le naumachie, ovvero degli spettacoli che riproducevano delle battaglie nautiche.

fonte: Instagram

fonte: Instagram

Michele Molteni ha cominciato quindi a trasformare il Colosseo Lego ® in un acquario con alcuni semplici passaggi, sigillando il Colosseo con del plexiglass e dei teli di PVC. Tramite un’attenta progettazione, Molteni ha riadattato i mattoncini in modo da poter incastrare al meglio la sezione dell’acquario con quella delle costruzioni Lego®.

Il contenitore finale è un acquario di 18 litri, l’ideale per due pesci rossi. Un progetto veramente strepitoso che fa venir voglia di provarci a casa e dare vita a delle naumachie in miniatura…

Photo Credits: Shutterstock \ Instagram