Non lontano da Roma si erge su una rupe Civita di Bagnoregio, un antico borgo sospeso tra le nuvole

Nella provincia di Viterbo sorge il borgo medievale Bagnorea, meglio conosciuto come Civita di Bagnoregio.

Il borgo di Civita di Bagnoregio, a 100km da Roma – Foto: Shutterstock

Il borgo risale a 2500 anni fa: in questo territorio situato in una posizione strategica e di passaggio, si insediò il popolo etrusco, per poi essere conquistato dai romani, dai Visigoti, Goti e Longobardi, fino a Carlo Magno, per poi diventare proprietà del Papato.

Civita di Bagnoregio, il borgo sospeso tra le nuvole

Il borgo è sopravvissuto intatto allo scorrere del tempo e oggi qui risiedono antiche botteghe di artigiani, palazzi rinascimentali e le casette tipiche dell’epoca.

Il Paese si erge su una rupe, che dà l’illusione di una città sospesa tra le nuvole: è possibile accedere solamente a piedi, attraversando l’unica porta di entrata: la porta di Santa Maria o della Cava.

Civita di Bagnoregio permette ai visitatori di immergersi in un’altra epoca e di visitare i meravigliosi monumenti, tra cui la Piazza San Donato, centro principale del borgo.

Articolo di Stefania Cicirello

Foto: Shutterstock