Qual è la città d’Italia più visitata e che per l’estate 2023 è pronta ad accogliere milioni di turisti? La chiamano città eterna

Il nostro Paese nel 2023 è la seconda meta europea più gettonata dai turisti che non perderanno occasione di trascorrere qualche giorno tra le città che lo compongono. In particolare, vi è una città d’Italia che sembra essere la più visitata e si trova nella zona Centrale dello stivale. Ricca di storia, cultura e tradizione, ecco di quale si tratta.

Qual è la città più visitata d’Italia nel 2023?

Secondo Sojern, una piattaforma di marketing per i professionisti del turismo organizzato, il 13% di turisti starebbe considerando l’ipotesi di fare un viaggio in Italia in estate 2023 e in particolare l’attenzione viene posta su una città: Roma.

Infatti, la città eterna è considerata la parte d’Italia più visitata e che attira tanti visitatori che vorrebbero giungervi e immergersi nella sua bellezza. Sempre secondo lo studio condotto da Sojern, la Capitale si aggiudica il 10% delle preferenze. E’, inoltre, la seconda metropoli europea più gettonata dai nordamericani, il 5% delle preferenze totali è la terza città preferita dai viaggiatori provenienti da tutto il mondo tra le varie città europee. Infine, è in continua crescita e segna in tal senso il 42% anno su anno.

Perché i turisti scelgono Roma?

Roma non smette mai di sorprendere, ogni via ha qualcosa da raccontare ed ogni persona che vi giunge resta esterrefatto non solo dalla sua grandezza ma anche dalla sua bellezza oltre tempo. La città eterna racchiude in sé una lunga storia, tra conquiste, miti e leggende, il tutto racchiuso in monumenti unici e inimitabili che resistono oltre ogni intemperia.

Per non parlare degli eventi che quotidianamente vengono organizzati in ogni punto della città e accolgono cittadini e turisti di ogni età. Insomma, è una chicca per il nostro Paese.

FOTO: SHUTTERSTOCK