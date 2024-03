Al Teatro Palladium di Roma il 16 e 17 marzo va in scena ‘Cirano deve morire’: il famoso triangolo amoroso a ritmo di rap

Cirano, Rossana e Cristiano: bastano tre nomi per indicare uno dei triangoli amorosi più iconici della storia della drammaturgia ottocentesca, ma il giovane e talentuoso regista Leonardo Manzan provoca e guarda al futuro con “Cirano deve morire”.

Doppio appuntamento il 16 e 17 marzo 2024 al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre con uno degli spettacoli più apprezzati degli ultimi anni, che torna a Roma dopo il successo registrato la scorsa stagione al Teatro Vascello.

Cirano deve morire, di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, è una produzione de La Biennale di Venezia nell’ambito del progetto Biennale College Teatro – Registi Under 30, vincitore del Bando Biennale College indetto dalla Biennale Teatro di Venezia 2018.

Cirano deve morire: l’amore ai tempi del rap

Non aspettatevi la trama che già conoscete… Manzan e Placidi riscrivono la pièce sull’abile spadaccino sognatore a suon di barre trasformando il dramma in uno spettacolo – concerto tra poesia romantica e rap feroce, in bilico tra musical e dj set, costumi d’epoca e luci strobo. Cirano deve morire spiazza, costringe lo spettatore a pesare ogni parola e recupera la forza poetica del testo originale attraverso la poetica rap, scelta necessaria – secondo il regista – non solo per esprimere l’eroismo e la verve polemica del protagonista, ma anche per rendere contemporanea e autentica, quindi fedele all’autore Edmond Rostand, la parola d’amore.

Lo spettacolo trova dunque la sua espressione nella forma del concerto, con interpreti sempre sul palco e sempre a favore di pubblico. Una scelta estetica precisa che trova il suo fondamento nella natura performativa del protagonista (il primo atto dell’opera di Rostand si apre in un teatro). Lo spettacolo isola il triangolo d’amore dalle vicende collaterali della trama e la affronta retrospettivamente, per far emergere da essa i significati universali.

Sinossi… rivista e corretta della pièce del 1897

È una resa dei conti tra i tre protagonisti, i due morti e l’unica sopravvissuta, Rossana, che non riesce a liberarsi dei fantasmi che hanno distrutto la sua vita con l’inganno di un amore impossibile, ma che allo stesso tempo le hanno donato gli unici momenti di felicità, con la forza della fantasia. Dopo le repliche al Teatro Palladium, Cirano deve morire sarà in tournée nelle principali città italiane (Torino, Napoli, Parma, Udine).

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili al botteghino a partire da 2 ore prima dell’inizio di ogni spettacolo oppure online sul sito boxol.it/teatropalladium.. Il prezzo è di 15 euro intero, ridotto 10 euro, 8 euro per gli studenti. Grazie a una partnership tra Roma Tre, Fondazione Teatro di Roma e Teatro Vascello coloro che si presenteranno al botteghino del Teatro Palladium con un biglietto acquistato al teatro India per “Uno spettacolo di Leonardo Manzan” potranno acquistare un biglietto a 10,00€ per “Cirano deve morire”. Per maggiori informazioni contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it

Foto: Filippo Manzini via Ufficio Stampa