Cinema all’aperto a Roma, ecco le arene estive 2020

6 cinema all'aperto per altrettanti quartieri di Roma per godere della magia del cinema sotto le stelle. Ecco le arene estive 2020

Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile il ritorno del cinema all’aperto a Roma per questa stagione 2020. Invece, complici l’idea del ritorno in auge del drive-in e l’impegno degli organizzatori, le arene tornano a disposizione del pubblico. Ecco dove e come sarà possibile vedere i film all’aria aperta in questa stagione estiva 2020.

LEGGI ANCHE >> — Roma: l’unico locale dove si cena col gelato in tutti i piatti!

Il progetto Anec Moviement Village: le 6 arene nei quartieri

L’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) ha annunciato il progetto Moviement Village: le arene saranno realizzate in spazi da 4.000 metri quadrati con 350/500 posti a sedere. Inoltre le aree saranno complete di mercatini e zone per mangiare e bere: un cinema all’aperto completo di tutto in sei quartieri di Roma.

Ecco le sei location individuate per le arene estive 2020: nel Municipio I a Piazza Farnese; nel Municipio II nell’area dello Stadio Olimpico; a Parco Talenti nel Municipio III; nel Municipio V a Centocelle; a Cinecittà nel Municipio VII; nel Municipio IX all’Eur.

La consigliera capitolina Carola Penna ha dichiarato:

L’iniziativa realizza un progetto per il territorio, con la partecipazione e l’impegno sinergico di diverse realtà operanti nel settore dell’industria cinematografica, ognuno nel proprio ambito e rappresenta un fatto assolutamente importante e necessario per la ripresa, per tornare ad una fruizione del cinema che si avvicini alla normalità.

L’inizio delle proiezioni è previsto per la fine di Giugno o inizio Luglio; la manifestazione proseguirà fino alla prima settimana di Settembre.

Cinema all’aperto Roma: il ritorno del drive-in

L’opzione drive-in è invece promossa da Cna Cinema e Audiovisivo. Per la provincia di Roma si parla di arene estive 2020 aperte a Fregene, Anzio, Velletri, Palestrina, Colleferro, Civitavecchia, Cerveteri, Grottaferrata, Pomezia e Nettuno. Non ci sono ancora certezze ma si pensa che saranno previsti meno posti (150) per ovvi problemi di spazio e logistica. In attesa di linee guida da parte del Governo su modalità di accesso e misure di sicurezza, iniziamo a pregustare una stagione estiva di grande cinema sotto il cielo di Roma.