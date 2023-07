Novità incredibili a 40 minuti da Roma: ecco le novità di Cinecittà World per l’estate 2023, tra nuovi scivoli e vortici di emozioni!

L’estate 2023 di Cinecittà World è sempre più ricca di novità e imperdibili appuntamenti: tra le immense sorprese di Aqua World e il campionato di fuochi d’artificio, il parco divertimenti è pronto ad accogliere chiunque lo vorrà in un vortice di emozioni.

Vortex e Boomerang a Cinecittà World: le novità 2023

Aqua World, l’area acquatica del parco di Cinecittà World, dallo scorso 7 luglio vede l’ingresso di due meravigliose novità: gli scivoli Vortex e Boomerang, appena inaugurati alla presenza di Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show.

Cinecittà World presenta il Vortex, la sua grande novità per il 2023. Questa incredibile attrazione offre un’esperienza emozionante a bordo di un gommone biposto, mentre si scivola lungo un percorso ricco di curve mozzafiato e affascinanti giochi di luce. Preparatevi a salire su una torre alta 12 metri, da cui potrete lanciarvi lungo uno scivolo di 120 metri, immergendovi così in un’avventura coinvolgente all’interno di un ambiente illuminato da affascinanti giochi di luce. Oltre a tutto questo, troverete anche due enormi vortici all’aperto che renderanno l’esperienza ancora più entusiasmante.

L’altra grande novità del 2023 di Aqua World è il Boomerang, per un’esperienza ancora più avvincente e ricca di adrenalina: una torre scoperta di 12 metri dalla quale sfrecciare in gommone.

Il campionato di fuochi d’artificio 2023

Ma non è tutto. Le Stelle di Fuoco risplendono nel cielo di Cinecittà World, rendendo le notti estive magiche e indimenticabili. Dal 7 luglio fino al 16 luglio, i visitatori hanno l’opportunità di assistere a due incredibili weekend di fuochi d’artificio, dove i migliori pirotecnici provenienti da ogni angolo d’Italia si sfidano con creatività ed effetti speciali mozzafiato.

Questi due spettacoli serali, conosciuti dallo stile piro-musicale e piro-emozionale, lasceranno a bocca aperta adulti e bambini, offrendo un’esperienza visiva e emozionale unica nel suo genere. Ogni sera, l’esplosione di potenza di fuoco equivalente a 300.000 lampadine accese nel cielo incanterà gli spettatori, con altezze che raggiungono i 250 metri e visibilità da oltre 10 km di distanza.

Il torneo per incoronare il Campione Italiano di Fuochi d’Artificio ha già preso il via il 7, 8 e 9 luglio, regalando al pubblico spettacoli incredibili e indimenticabili. Ma l’emozione non finisce qui: il torneo riprenderà il 14, 15 e 16 luglio 2023, offrendo ulteriori serate di spettacoli mozzafiato. Gli spettatori avranno l’opportunità di tifare per i loro favoriti e assistere a una vera e propria battaglia di creatività nel cielo notturno.

Photo Credits: Funweek Roma