Straordinario viaggio attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars.

È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Cinecittà World.

Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma con un Opening Party ha inaugurato le 5 novità 2024, di cui sono protagonisti assoluti gli spettacoli dal vivo che ogni giorno regalano momenti di svago per tutta la famiglia.

Ad aprire i festeggiamenti è stata l’anteprima di “Incanto by NoGravity”, l’inedito show ideato e diretto da Emiliano Pellisari, uno straordinario viaggio attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars.

Grazie alla tecnica NoGravity, che ha riscosso successo in tutto il mondo, i danzatori volano sul Palco sulle note delle colonne sonore dei celebri film e le loro coreografie aeree lasciano a bocca aperta adulti e bambini di tutte le età.

Tra le novità: il nuovo show “Sognando Hollywood”, che celebra la notte degli Oscar e i film pluripremiati della storia del Cinema attraverso la magia di performance cantate e ballate dal vivo; il divertente “Far West Show – Il Disastro“, un vortice comico di spassoso caos e a grande richiesta si conferma la “Parata del Cinema”, lo spettacolare corteo di carri, big foot, chopper, limousine, auto transformer, personaggi e supereroi che lungo la Cinecittà Street chiudono la giornata di divertimento con tutto il cast artistico. Da non perdere il nuovissimo percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula “Hotel Transilvania”, dove tra una stanza e l’altra ci si trova faccia a faccia con gli eccentrici mostri che abitano l’hotel.

Ad affiancare le novità di stagione, oltre alle 40 attrazioni dislocate sulle 7 aree a tema (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World),un fitto calendario eventi per tutti i gusti: sono più di 100 le manifestazioni in palinsesto tra concerti, serate, kermesse di danza internazionali, convention e sport nei Teatri del Parco e nel nuovissimo Palastudio.

Si balla a spasso nel tempo con The Time Machine 90’s edition tra effetti speciali e djset (23 marzo); ad Aprile arriva il Mese dei Gonfiabili che invaderanno la Piazza delle Fontane peril divertimento dei più piccoli, i pranzi di Pasqua e pasquetta per tutta la famiglia (31 marzo e 1° aprile). A Cinecittà World si diventa anche protagonisti di un film: sabato 6 si potrà partecipare in prima persona alle riprese di Din Don, il film con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli. E ancora, Meet & Greet di Artem, il protagonista di Mare Fuori (Pinuccio) e Pechino Express (7 aprile) e alcuni tra i contest di Danza Internazionali come Rome Dance Competition (27-28 aprile) con i direttori artistici Andrè De la Roche, Ilir Shaqiri e giurati del calibro di Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Anbeta; in occasione della Giornata Mondiale della Danza si terrà anche l’evento I Love Dance (28 aprile).Con la direzione artistica di Samuel Peron arriva al Parco anche Dance Italy Rome organizzato da MPS (4-5 maggio), Roma Sport Experience con cui si celebra anche la Festa della Mamma (11-12 maggio), Salsa & Bachata World Competition (7-9 Giugno). Esplode l’estate con il Cartoon Fest (15-16 Giugno), la 7° Edizione di Stelle di Fuoco – Campionato Italiano dei Fuochi d’artificio.

Quest’anno con un unico biglietto si potranno visitare tre parchi: dal 22 marzo apre Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma dove vivere una giornata da antico romano che si arricchisce con la grande novità “Roma On Fire”, lo spettacolare live show serale realizzato nella maestosa cornice del set del kolossal Ben Hurin scena dal 1° giugno per tutta l’estate. Lo stesso giorno apre anche Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World con un’entrata indipendente e un biglietto dedicato.

Foto crediti Roberto Ceccaroni