Champions League in arrivo all’Olimpico: Lazio- Atletico Madrid, tutti i dettagli sulla partita più attesa dell’inizio dell’anno calcistico

Martedì 19 settembre presso lo Stadio Olimpico di Roma avrà luogo la partita di Champions Leaugue Lazio-Atletico Madrid. Non tutti potranno seguirla dal vivo e per tale motivo sarà trasmessa su diverse realtà televisive. Di seguito tutti i dettagli.

Champions Leaugue, Lazio-Atletico Madrid: orario e dove vederla in tv

La partita tanto attesa della Champions Leaugue che vedrà in campo la Lazio e Atletico Madrid si terrà allo Stadio Olimpico alle 21. Chi non sarà presente all’evento potrà seguirla su Sky e Canale 5.

LEGGI ANCHE:– Lazio-Atletico Madrid, ecco i locali che trasmetteranno la partita a Roma

Il match, inoltre, sarà visibile in streaming su Sky Go, NOw, Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

Roma, quali locali trasmetteranno la partita di Champions Leaugue Lazio-Atletico Madrid

E’ possibile seguire la partita di Champions Leaugue di questa sera anche in alcuni locali della Capitale come:

Angeli Rock, in via Ostiense 193 b (vicino la basilica di San Paolo

fuori le Mura);

fuori le Mura); Il Clown Pub in Via Litoranea 22.

Le ultime notizie sulla Lazio

La Lazio torna in campo pronta a dare il massimo per questa nuova sfida all’Olimpico di Roma dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus. Infatti, in casa bianconera i calciatori di Sarri sono stati completamente annientati dagli avversari senza avere nessuna occasione da sfruttare e perdendo molte sfide individuali. L’unico che continua a portare avanti un percorso magico fin dalla scorsa stagione è Luis Alberto. Dunque, la Champions League e in particolare l’esordio contro l’Atletico Madrid potrebbe essere l’occasione giusta per rimettersi in gioco. I Bianco Celesti riusciranno nell’intento?

Le ultime notizie sull’Atletico Madrid

Anche l’Atletico Madrid dovrà recuperare dopo la sconfitta del 3-0 contro un Valencia giovane e inesperto. Per Simeone l’ultima partita è stata una delle peggiori da quando si trova nella capitale spagnola, per non parlare del periodo negativo che sta vivendo a causa di una serie di infortuni che sembra non non volerlo abbandonare. Inoltre, Thomas Lemar sarà fuori fino al 2024 e molti dei centrocampisti sono off limits.

Dunque, fare un pronostico sulla partita di questa sera risulta difficile anche per gli esperti. Entrambe le squadre non perderanno occasione di dare il massimo.

FOTO: SHUTTERSTOCK