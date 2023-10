Avete mai visitato Ceri un piccolo borgo medievale a poca distanza da Roma? E’ un luogo suggestivo: cosa vedere

E’ entrata la stagione dell’autunno anche se il caldo sembra proprio non volerci abbandonare. Così, date le belle giornate di ottobre, cosa c’è di meglio se non lasciarsi trasportare dalla bellezza di posti inesplorati e posti suggestivi? Ceri potrebbe essere un’ottima meta: un borgo medievale situato a pochi km da Roma dove è possibile tornare in indietro nel tempo: ecco cosa c’è da vedere.

Ceri borgo medievale cosa vedere

Ceri è un piccolo borgo medievale situato nel comune di Cerveteri. Vi abitano circa cento abitanti ed è un paese fondato nel 1236, eretto su una rupe di tufo che presenta un castello alla sua sommità costruito con lo scopo di difesa.

Oltre alla fortezza vi è un centro storico in miniatura con una piccola piazzetta e qualche vicolo. Proprio in quelle vie vi sembrerà di viaggiare nel tempo, tornando al Medioevo. Infine, dalla cima del borgo i visitatori potranno perdersi ad ammirare la bellezza del paesaggio che affaccia sulle campagne romane.

Entrando nel particolare, una volta arrivati a Ceri, la prima cosa da fare è visitare la Madonna di Ceri, la chiesa principale del borgo, molto piccola ma di grande valore. L’abside, la parte più antica, rimanda all’epoca precedente al Trecento ed è costituita da bellissimi affreschi come scene bibliche.

Come anticipato, il Castello di Ceri è un’altra attrattiva del paese. Da tutti conosciuto come Palazzo Torlonia, fu costruito alla fine del XV secolo con lo scopo difensivo.

Nel corso dei secoli al Castello sono state apportate delle modifiche e la forma attuale risale all’Ottocento e presenta le mura merlate. Oggi, tuttavia, il palazzo è stato adibito ad un hotel e accoglie molti eventi. Inoltre, vi è un giardino al suo interno in cui potersi rilassare immersi nel verde.

Ceri, altre curiosità sul borgo medievale

Non tutti sanno che a Ceri sono stati girati molti film e vi hanno soggiornato tanti attori e professionisti: Basta che non si sappia in giro, con Nino Manfredi, Lino Banfi e Vittorio Mezzogiorno, e poi ancora Metti la nonna in freezer, con Fabio De Luigi e Miriam Leone.

