Castel Romano outlet, novità per gli under 25: ecco tutti i servizi a disposizione per i ragazzi, navetta gratuita e tessera sconti

Venerdì 24 marzo 2023 è stato inaugurato un servizio navetta utile a raggiungere Castel Romano Outlet. Si tratta di un’iniziativa molto conveniente a tutti coloro che vorranno passeggiare tra i negozi per fare del sano shopping, senza il bisogno di prendere la macchina per arrivare sul posto. Inoltre, per i minori di 25 anni, vi è la possibilità di fare spesa con sconti su diversi capi. Scopriamo tutti i dettagli.

Castel Romano Outlet, navetta e tessera sconti per gli under 25

Da domenica 26 marzo 2023, i romani hanno la possibilità di raggiungere Castel Romano Outlet con la navetta da Eur Fermi, la fermata a due passi dal Laghetto dell’Eur. Riconoscerla sarà un gioco da ragazzi, è di colore blu e di marchio Man, è un mezzo sostenibile e aiuterà tutti coloro che vorranno raggiungere il posto senza utilizzare la macchina. Il tempo di impiego è di 15 minuti circa e la capienza è di 76 persone, 53 sedute e 23 in piedi. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona, i bambini sotto i dieci anni non pagano.

Tutti i ragazzi under 25 possono usufruirne gratuitamente ogni lunedì e hanno a disposizione uno sconto del 10% per ogni acquisto nei negozi all’interno dell’Outlet.

Francesco Mancuso, Marketing Manager di McArthurGlen Castel Romano, ha spiegato: “Ogni lunedì, che corrisponde al picco di affluenza degli under 25, daremo la possibilità di risparmiare ai ragazzi sul biglietto – ha affermato – più diamo la possibilità a tutti gli under quando vengono nel centro di avere un 10% di sconto su ogni spesa, è fondamentale, però, presentarsi con la tessera dell’università al Cheservice, punto informazione”.

ll servizio navetta è attivo dal lunedì alla domenica con i seguenti orari:

Partenza da Eur Fermi alle ore: 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00;

Partenza da Castel Romano alle ore 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 19:00.

Il progetto è nato dalla collaborazione di Outlet, Atac, Cilia e il municipio IX e fa parte del piano di riqualificazione urbana del municipio e soprattutto della fermata Eur-Fermi. Il servizio messo a disposizione per i cittadini si pone come obiettivi di rendere più sostenibile la mobilità e e ridurre il traffico sulla Pontina.

FOTO: Credits @AnnaritaCanalella