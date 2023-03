Domenica 26 marzo servizio non-stop gratuito per il Fashion Festival

Raggiungere Castel Romano Designer Outlet senza auto da oggi è più facile, grazie alla nuova navetta Destination Joy con partenza da Eur Fermi (Viale America) inaugurata oggi dal Centre Manager Enrico Biancato affiancato dalla Presidente del IX Municipio Titti di Salvo. Un nuovo progetto di mobilità sostenibile a favore dei cittadini e dei turisti che si affianca al servizio già attivo da Roma Termini. Cinque le corse giornaliere da Viale America 266, altezza Metro Eur Fermi, tempo di percorrenza circa 15 minuti. Questi gli orari in andata: 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, Rientri da Castel Romano alle 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00. Il servizio, svolto in collaborazione con partner Cilia, avrà un costo di 10 euro per andata e ritorno – gratis per i bambini sotto i 10 anni – e si potrà prenotare sul sito mcarthurglen.it/castelromano.

Prova generale per tutti domenica 26 marzo, quando il servizio navetta da Eur Fermi verrà offerto gratuitamente a tutti gli iscritti al McArthurGlen Club. L’occasione è quella dell’attesissimo Fashion Festival, evento di intrattenimento per tutta la famiglia con eventi speciali lungo tutta la giornata e occasioni imperdibili in oltre cento negozi grandi firme di Castel Romano. Per l’occasione il transfer sarà potenziato con corse ogni 30 minuti a partire dalle 8.30.

La navetta diventa il mezzo ideale per i moltissimi giovani che amano i brand più cool del Designer Outlet, in particolare i nuovi store di Nike e Puma oltre ai brand più amati per sport e casual wear e al primo Starbucks della Capitale. Per gli under 25 Castel Romano ha ideato una promozione speciale: tutti i lunedì a partire dal 27 marzo la navetta da Eur Fermi è gratuita (basta presentare il documento di identità), inoltre nello stesso giorno, recandosi al guest service i giovani otterranno una tessera sconto del 10% sul prezzo outlet nei negozi aderenti (non cumulabile con altre promozioni), valido per l’intera giornata.

Grazie al rapporto consolidato con ATAC, in occasione del lancio del servizio navetta Castel Romano Designer Outlet ha scelto di vestire con i colori della campagna primavera-estate la stazione della Metro Eur Fermi.

“Siamo molto contenti della nascita di questo nuovo servizio di collegamento, importante per il nostro territorio e per i cittadini. Quello di Castel Romano è un contributo a rendere più sostenibile la mobilità cittadina , anche coinvolgendo un arteria nevralgica come la via Pontina con evidente alleggerimento di traffico un al sostegno mobilità sostenibile. Il secondo vantaggio di questa operazione è la bella riqualificazione della stazione della Metro di Eur Fermi, nata dalla collaborazione tra il designer outlet e Atac”.

“Un progetto di mobilità a cui pensavamo da tempo, e che risponde concretamente alle esigenze dei nostri visitatori” – dichiara Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet – “siamo a tutti gli effetti nel Comune di Roma, ma sappiamo che muoversi nella Capitale non è sempre facile. Con questo nuovo servizio l’esperienza che offriamo ai nostri clienti diventa ancora più completa. Aspettiamo sempre molti giovani nel nostro centro, che potranno venire in autonomia anche approfittando della promozione del lunedì, e i moltissimi romani che non desiderano usare l’auto. Inoltre ci aspettiamo un buon numero di turisti che da sempre prediligono avere un servizio dedicato per i propri spostamenti“.

Tutte le informazioni su mcarthurglen.it/castelromano

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano

orario di apertura: 10.00 – 20.00

orario di apertura 26 marzo: 9.00 – 20.00