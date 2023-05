Torna la Castel Romano JoyRun: il prossimo 21 maggio appuntamento nella campagna romana per tutti gli appassionati di running

È in arrivo uno degli appuntamenti più attesi dell’anno da tutti gli appassionati di running: la Castel Romano JoyRun!

Sì, perché la terza edizione della gara competitiva di 10 km su strada individuale maschile e femminile, e di società è pronta a partire. E non solo: se non volete gareggiare, c’è anche la Castel Romano Fun Run, una corsa di 4 km non competitiva per tutta la famiglia che attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World e partirà subito dopo la 10 km.

LEGGI ANCHE: — Dove correre a Roma, 5 posti top dove fare jogging

Castel Romano JoyRun: ecco tutto quello che c’è da sapere

La partenza della Castel Romano JoyRun è prevista domenica 21 maggio alle ore 8:45. I primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria, potranno portare a casa un premio. In totale, però, ne saranno assegnati oltre 100!

Il percorso? Un vero spettacolo per gli occhi, tra le colline della campagna romana e giù verso il mare, in un itinerario sicuro e omologato FIDAL!

Lo scorso anno i vincitori della gara competitiva sono stati il top runner moldavo Maxim Raileanu e la corridrice italiana Sara Carnicelli. A chi toccherà quest’anno?

Le iscrizioni possono essere effettuate fino a venerdì 19 maggio su piattaforma Enter-Now o i punti vendita LBM Sport. E ricordatevi: la gara è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di ASICS. Tra gli iscritti eccellenti di questa edizione brilla Sofiia Yaremchuck, campionessa italiana della 10 e della 21 km.

E se ancora non siete convinti a partecipare, sappiate che il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto a FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Quindi, potrete aiutare i bambini e i ragazzi che amano lo sport ma che hanno bisogno di una mano in più.

Cosa aspettate? Allacciate le scarpe e correte alla Castel Romano JoyRun!

Info e regolamento: mcarthurglen.it/castelromano

Photo Credits: @Ufficio Stampa Barbara Ruiz