Aperte le iscrizioni alla terza edizione della Castel Romano JoyRun, gara competitiva di dieci km di corsa su strada

Aperte le iscrizioni alla terza edizione della Castel Romano JoyRun, gara competitiva di dieci km di corsa su strada, individuale maschile, femminile e di società che ha visto trionfare nel 2022 il top runner moldavo Maxim Raileanu e la nostra Sara Carnicelli. Domenica 21 maggio alle 8.45 si potrà sfidare il proprio personal best nel percorso omologato FIDAL, caratterizzato da strade ampie e sicure, tra le colline della campagna romana che degradano verso il mare di Torvajanica. La gara è organizzata da Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM sport team, con il Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione tecnica di Asics.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, quest’anno il Gruppo McArthurGlen ha scelto di portare la JoyRun a livello nazionale, organizzando cinque gare nelle aree dei cinque Designer Outlet italiani. Appuntamento quindi per domenica 14 maggio con le prime tre tappe di Noventa di Piave, Barberino e La Reggia per poi passare alla settimana successiva, 21 maggio, con le tappe di Serravalle e Castel Romano.

ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Le iscrizioni alla Castel Romano JoyRun possono essere effettuate su piattaforma Enter-Now o i punti vendita LBM Sport. A tutti i partecipanti verrà consegnata una t-shirt tecnica firmata Asics assieme a coupon sconto dei migliori brand sportivi del Centro. Il ritiro dei pettorali e del pacco gara sarà effettuato sabato 20 maggio presso lo store Asics di Castel Romano Designer Outlet, dalle 10:30 alle 18:30. Il giorno della gara, il punto di ritrovo è in Via Ponte di Piscina Cupa, accanto all’ingresso del Designer Outlet, dove ci sarà un’area parcheggio custodita per gli atleti e un village con deposito borse e spogliatoi. La partenza è prevista alle ore 8:45. Saranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne assolute e i primi 3 di ogni categoria, per un totale di oltre 100 premi assegnati.

Chi non corre per vincere potrà partecipare con tutta la famiglia alla Castel Romano Fun Run, gara non competitiva di 4km per tutta la famiglia, che partirà subito dopo la 10km e attraverserà le attrazioni del parco divertimenti di Cinecittà World. Iscrizioni su mcarthurglen.it/castelromano.

ASPETTANDO LA JOYRUN: TORNA LA SPORTWEEK

Dal 13 al 21 maggio torna a Castel Romano la partecipatissima Sportweek, organizzata in collaborazione con il partner tecnico Opes, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In contemporanea nei cinque centri McArthurGlen si attiveranno sessioni di sport e divertimento per tutti (dal calcio freestyle, alle arti marziali, alla mountain bike, fino alla danza e al tennis da tavolo). A queste attività si aggiungeranno promozioni esclusive per tutta la settimana proposte dai migliori brand di Sportwear.

IL PODCAST: CORRI, DALL’INFERNO ALLA JOYRUN

In attesa delle JoyRun McArthurGlen è disponibile su piattaforma Spotify un podcast motivazionale sul running in sei episodi, realizzato in partnership con Runner’s World. Il podcast prende le tracce dalla piéce teatrale Corri – dall’inferno a Central Park tratta dall’omonimo best seller di Roberto di Sante, ed è curato da Sebastiano Gavasso e Ferdinando Ceriani di Loftheatre con la consulenza tecnica di Rosario Palazzolo, direttore di Runner’s World. Nelle puntate si racconta di motivazione e di preparazione alla corsa, di tecnica e di passione, di percorsi leggendari fino alla Maratona. Tra i protagonisti coinvolti, i maratoneti Gianni Poli e Giorgio Calcaterra, gli artisti e runner Ghemon e Annalisa Minetti, il fuoriclasse Massimiliano Rosolino e il giornalista e scrittore Roberto di Sante. In ogni puntata, un estratto dello spettacolo Corri interpretato da Sebastiano Gavasso con le musiche originali della violoncellista Giovanna Famulari.

LA JOYRUN SOSTIENE FISPES

Con la JoyRun, McArthurGlen sostiene la FISPES, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. Il ricavato totale delle iscrizioni delle cinque gare verrà devoluto alla Federazione al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali dedicati all’inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità che prosegue l’attività iniziata del 2022, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti.

Info e regolamento mcarthurglen.it/castelromano

Ascolta il Podcast

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano

orario di apertura: 10.00 – 20.00