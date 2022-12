Capodanno a Roma: i ristoranti aperti nella Capitale

Dove andare per l'ultimo dell'anno a Roma? I ristoranti aperti

Siete in cerca di idee per la cena dell’ultimo dell’anno o per il pranzo del 1 Gennaio 2023?

Ecco una selezione di ristoranti pronti ad accogliervi e a fare festa insieme a voi.

53 UNTITLED (Campo dei Fiori)



31 DICEMBRE: L’APERITIVO DELLE FESTE ALL DAY LONG

Il bites & wine nel cuore di Roma, a due passi da Campo dei Fiori, capitanato dalla chef Cecilia Moro in cucina e da Mariangela Castellana in sala, propone per il 31 dicembre “L’aperitivo all day long” con tapas e bollicine. 53 Untitled sarà aperto eccezionalmente dalle 12:00 alle 22:00 per un brindisi durante tutta la giornata. Saranno servite tapas speciali per l’occasione e una vasta selezione di bollicine alla mescita italiane, internazionali e champagne. Si potrà mangiare e bere à la carte a qualsiasi ora.



Orari

Chiuso il 25 e il 26 dicembre 2022

Aperti dal mercoledì alla domenica dalle 18.00 alle 22.30



Contatti

53 Untitled

Via del Monte della Farina, 53 – Roma

Tel +39 375 7150155

AQUALUNAE (Prati)

Lo chef Emanuele Paoloni dedica al Cenone di Capodanno e al pranzo del 1 gennaio 2023 due menu degustazione da assaporare nel ristorante in un’atmosfera rilassata e curata in ogni dettaglio.



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Il cenone di Capodanno parte con il Calice di bollicine, il Benvenuto dello Chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, il Carpaccio di capesante passionfruit, pistacchio e radicchio, il Profumo di vongole alla francese . Largo poi ai Paccheri gratinati con frutti di mare e porro bruciato, al Mantecato di carnaroli polpo, n’duja e yuzu , al Merluzzo nero carbonaro con affumicatura live, caviale di salmone. La cena del 31 dicembre si chiude con il Pre dessert, il dessert Spagna, passionfruit, lampone e cioccolato bianco , un Dolce arrivederci dello Chef e La tradizione. (Costo a persona 115 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).



1 GENNAIO: PRANZO DEL NUOVO ANNO

Il pranzo del 1 gennaio inaugura il nuovo anno con il Benvenuto dello Chef, la Degustazione di olio evo pluripremiato con pane homemade e tour di sali dal mondo, le Polpettine con battuto di cortile, crema di blu al miele e verdurine croccanti. Si procede poi con gli Strascinati al forno con maialino nero, tartufo e parmigiano vacche rosse 36 mesi; i Fagotti di faraona mantecati con burro allo yuzu, salvia, nocciola; Piemontese di tonno e verdure golose . Il pranzo si conclude con il pre dessert, Dolce luna e un Dolce arrivederci dello Chef. (Costo a persona 78 euro bevande escluse, possibilità di wine pairing a 34 euro).

È consigliata la prenotazione chiamando al numero: 06.31076456



Orari

sempre aperto dalle 9.00 alle 24.00



Contatti

Aqualunae

Piazza dei Quiriti 19/20, Roma

Tel: 06.31076456



CARPACCIO “THE BEEF BOYS”(Prati)



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

In occasione di Capodanno, Carpaccio il format di Prati dedicato al mondo della carne di qualità italiana e internazionale, propone una cena esclusiva con menu dedicato e live music/DJ SET a cura di Lucas Del Bosco, direttore artistico della serata.

La cena inizia con un calice di Champagne Vigneron Indipendent accompagnato da quattro starters composti da Carpaccio al Tartufo Nero pregiato umbro, tuorlo d’uovo marinato e sfoglie di guttiau alle erbe, Tartare in pasta kataifi, cruditè di carciofo romanesco IGP e Parmigiano Reggiano, Mini burger di Wagyu e black truffle e Katsusando di Angus. Si prosegue con il classico Tagliolino al Tartufo Nero pregiato umbro e il Risotto a mi lla Milanese e Bone Marrow alla griglia, un secondo a scelta tra Tataki di Australian Wagyu A5 “Rangers Valley” oppure Tomahawk di American Black Angus “Creekstone Farm” accompagnati da Triple Cook Potato e Misticanza Aromatica. Chiusura golosa con una selezione di dolci dello chef. Alla mezzanotte lenticchie e cotechino e una tagliata di frutta. (Costo a persona 140 euro bevande escluse).

Prenotazione obbligatoria. Solo 50 posti a disposizione.

Per info e prenotazione: tel: 0647548964 / carpacciothebeefboys@gmail.com



Orari

Aperti dal lunedì al sabato 12.30 – 15.30; 19.00 – 23.00

Domenica chiusi



Contatti

Carpaccio

Via Ennio Quirino Visconti, 8B

00193 Roma (RM)

tel: 06/47548964

carpacciothebeefboys@gmail.com

www.carpacciothebeefboys.com

Facebook: Carpaccio the beef boys

Instagram: carpacciothebeefboys





CUOCO E CAMICIA (Monti)

Lo chef Riccardo Loreni del ristorante Cuoco e Camicia a Monti ha ideato un menu degustazione per il Cenone del 31 dicembre.



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

Il menu degustazione del 31 dicembre si apre con il Calice di Franciacorta brut Cuvée22 Castello Bonomi e una selezione di stuzzicanti amuse bouche: Ostrica, piselli e rafano; Crudo di tonno al bloody mary; Salmone croccante, avocado, teriyaki; Cialda ai semi, ricotta affumicata, pomodoro vere, caviale di salmone; Bao&ceviche di seppia; Midollo caramellato alla senape; Pagnotta ai grani antichi e burro di mare. La proposta avanza con le Capesante scottate, zucca, zenzero, burro, alici e il Tataki di tonno, cavolfiore e shichimi. Spazio poi ai Tortelli di brodo al contrario, spuma di mortadella e al Riso Acquerello, cacio e pepe, pere limone e coppa di testa. Si prosegue il cenone con il Rombo all’extravergine, salsa bernese, cardoncelli, tartufo nero. Per dessert lo chef propone Cioccolato bianco, vaniglia, pepe, lamponi. ( Costo 160 euro a persona pane e acqua inclusi, bevande escluse).



Orari

Aperto il 31 dicembre con menu degustazione.

Chiuso il 25 e il 26 dicembre.

Aperto il 1 gennaio con menu alla carta.



Contatti

Cuoco&Camicia

Via di Monte Polacco, 2/4 – Roma

Tel. 06 88922987

Prenotazioni: www.cuocoecamicia.it



DAO CHINESE RESTAURANT

Sabato 31 dicembre Dao sarà regolarmente aperto per il pranzo, l’aperitivo e a cena con il menu alla carta.



Orari

Aperto il martedì dalle 18:00 alle 23:30 e dal mercoledì alla domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 23:30.

Chiuso il 1 gennaio.



Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330- Roma

Tel. 0687197573

Prenotazioni: www.daorestaurant.it





EATALY ROMA

LA GASTRONOMIA DI EATALY ROMA PROPONE IL MENU DELLE FESTE A PORTAR VIA



La Gastronoma di Eataly Roma per il Cenone di Capodanno ha creato un menu studiato dagli chef di Eataly, da ritirare già pronto direttamente al banco della Gastronomia di Eataly Roma.



Il menu delle feste della Gastronomia di Eataly Roma:

Insalata russa (carote, patate e piselli dell’Ortofrutta di Eataly), alici Vicente Marino, tonno Vincente Marino, capperi La nicchia e maionese Salsa natura

Flan di spinaci (spinaci dell’Ortofrutta di Eataly, albume d’uovo, panna Faustini)

Cannelloni di ricotta (cannelloni del Pastificio Secondi, ricotta di pecora, spinaci dell’Ortofrutta di Eataly, Parmigiano Reggiano e uova)

Salmone in guazzetto (salmone della Pescheria di Eataly, pomodoro rosso Così Com’è, capperi Vicente Marino, olive taggiasche Italpesto)

Tiramisù (crema di mascarpone Mambelli, savoiardi Giovanni Moro, caffè Pausa Caffè e cacao amaro Venchi)

Prezzo del menu: 30 €

Prenotando almeno 6 menu è inclusa una bottiglia di vino in omaggio.



Per info e prenotazioni:

Recarsi presso la Gastronomia (1°Piano) di Eataly Roma – Piazzale XII Ottobre 1492 Roma

Prenotazione per Capodanno entro il 28 dicembre.

FREZZA, CUCINA DE COCCIO ( Centro)



31 DICEMBRE: CAPODANNO

Per accogliere il nuovo anno, Frezza, il nuovo locale aperto da poco dall’attore Claudio Amendola nel centro di Roma, propone un menu ricco e goloso. Si inizia con un antipasto al centro tavola con Focaccia, Tagliere di salumi e formaggi selezione DOL, Strudel di carciofi alla romana e ricotta. Si prosegue con i golosi i primi, le Fettuccine fatte in casa con salsiccia, broccoli e pecorino e la Lasagna classica con mozzarella di bufala. Stuzzicante il secondo con le Costolette di agnello fritte dorate con cicoria e patate e Carciofo alla romana. Si conclude in dolcezza con la Crostata ricotta e visciole e l’immancabile Cotechino con le lenticchie. (Costo 90 euro a persona).



Orari

Sempre aperto.



Contatti

Frezza – Cucina de Coccio

via della Frezza, 64 – Roma

Tel. 06 70452605





NUMA AL CIRCO ( Aventino – Circo Massimo)



Per la sera del 31 dicembre lo chef Davide Cianetti ha ideato un menu alla carta. Tante le proposte da scegliere per trascorrere con gusto l’arrivo del nuovo anno.



31 DICEMBRE: CAPODANNO

Per l’ultimo dell’anno lo chef Cianetti per iniziare propone il Gran Crudo di mare ( ostriche, scampi, gambero rosso rosso di Mazzara, tartara di tonno spyce burrata e perlate di tartufo,tartara di merluzzo e mela verde, carpaccio di pescato), la Catalana e la Focaccia con insalata di carciofi menta e bottarga. Tra i primi piatti lo Spaghettone, topinambur, gamberi bianchi e arance amare; il Risotto crudo e cotto di scampi crumble al caffè; la Linguina all’astice con pomodorini vesuviani. Tra i secondi troviamo la Frittura di paranza e calamari e il Cotechino con lenticchie. Per concludere in dolcezza si può scegliere il Panettone tradizionale selezione Numa con salsa inglese alla vaniglia, la Selezione di dolci natalizi e altre imperdibili proposte.



Orari

24 dicembre chiuso

25 dicembre aperto a pranzo con menu alla carta

31 dicembre aperto a cena con menu alla carta



Contatti

Numa al Circo



Viale Aventino,20

Tel. 06-64420669

Email:info@numaroma.it



HOSTERIA GRAPPOLO D’ORO (Campo dei Fiori)

Il ristorante romano di Piazza della Cancelleria per Capodanno propone un menu degustazione ispirato alla tradizione.



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

L’ultimo dell’anno si festeggia con l’Antipasto misto composto da Tartarre di Fassona con tartufo nero, Terrina di ceci e baccalà, Sformatino di carciofi con cialda di pecorino e menta. Due i primi in degustazione: Ravioli di salicornia con battuta di gamberi e Cappelletti di capodanno fatti a mano in consommé. Il menu procede con la Guancia di manzo brasata al Barbaresco con contorno di carciofo alla romana e puntarelle in salsa di alici e il Tortino caldo di mele, cannella e zenzero servito con zabaione al Vecchio Florio. A mezzanotte cotechino e lenticchie. Il tutto da abbinare alla selezione di vini: Franciacorta Brut “Ferghettina”, Fiano d’Avellino Le Monade “Enoz” 2021, Barbaresco “Produttori di Barbaresco” 2018, Passito Ultimo Grappolo “Ghiga Enrico”, distillati artigianali. ( Costo 130 euro a persona).



Orari

Aperto il 24 dicembre, il 25 dicembre e il 31 dicembre con menu degustazione.

Aperto negli altri giorni con menu alla carta.



Contatti

Hosteria Grappolo d’Oro

P.zza della Cancelleria, 80

Tel:06.6897080

Email: info@hosteriagrappolodoro.it

www.hosteriagrappodoro.it



OSTERIA FRATELLI MORI



31 DICEMBRE: CENONE DI CAPODANNO

L’Osteria Fratelli Mori accoglie l’arrivo del nuovo anno con un menu ricco e gustoso. Si inizia con un Prosecco di benvenuto da sorseggiare accompagnato da un cestino di Fritti misti ( fiori di zucca al taleggio, carciofo in pastella, baccalà al panko) e le immancabili Polpettine di coda alla vaccinara. Si prosegue con due primi: Ravioli di faraona al tartufo nero pregiato e i Fusillone ubriaco con ragu di maialiano e salsa di topinambur. Tra i secondi si può scegliere la Buttera di cinta senese con erbe aromatiche con cicorietta oppure Costoletta di agnello con panure aromatica, insalatina di finocchi e arance. Tra i dolci il Tiramisù 121 gradi e la Mousse di yogurt ai frutti di bosco e crumble di biscotti. Come da tradizione a mezzanotte verranno servite le Lenticchie con il cotechino. ( Costo: 90 euro a persona, comprensivo di acqua e caffè, bevande escluse).



Orari:

Chiusi il 24 dicembre a cena.





Contatti

Osteria Fratelli Mori,

via dei Conciatori, 10

Roma

Telefono: 331/3234399