Come contrastare il caldo asfissiante di Roma? La soluzione pensata nell'Antica Roma è l'ideale: di cosa si tratta

A Roma fa ancora molto caldo ed è una città afosa che negli ultimi mesi ha pressato i turisti e i suoi abitanti per le alte temperature. Per contrastare tale situazione c’è chi è tornato indietro nel tempo, facendo riferimento all’Antica Roma quando gli architetti dell’epoca ebbero l’idea geniale.

Come contrastare il caldo di Roma

Secondo gli esperti, le civiltà del passato e in particolare dell’Antica Roma hanno idealizzato un progetto che per secoli ha fatto sì che ogni città avesse la possibilità di riscaldarsi e rinfrescarsi a seconda del periodo.

Gli architetti dell’epoca realizzavano strade strette così da ridurre le temperature nel tardo pomeriggio quando il sole era pronto a tramontare. In seguito, è stato scoperto che tali vie hanno la capacità di raffreddarsi, diminuendo la zona che più è esposta alla luce.

Oltre la città eterna

La città eterna non è l’unica zona in cui sono state adottate soluzione nell’antichità. Anche in Grecia, gli esperti del passato hanno optato per il bianco così da aiutare a diminuire le temperature alte in città. In particolare facciamo riferimento alle isole come Mykonos, Santorini, Skiathos e tante altre, caratterizzata da un’architettura imbiancata a calce.

Aggiornamenti sulle previsioni a Roma

Intanto, il caldo a Roma e nel resto d’Italia continua a farsi sentire. Secondo quanto riferito dagli esperti, il Paese dovrà fare i conti con temperature sopra la media ancora per una settimana circa, quando, dovrebbe avvenire un cambiamento.

Tuttavia, è ancora presto per avere conferme in quanto le previsioni possono variare di giorno in giorno e non è possibile esporsi con certezza al riguardo. I meteorologi continuano a lavorare per aggiornare quotidianamente le persone che si affidano alle notizie giornaliere sul web e in televisione.

