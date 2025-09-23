Passeggiando per Trastevere si trova in Via della Cisterna la fontana della botte, antica fontana dei primi del Novecento.

Un piccolo gioiello per le vie di Trastevere

Roma si conferma essere un luogo misterioso, che nasconde alcuni dei suoi tesori più profondi anche a chi pensa di conoscere la città perfettamente. Infatti, passeggiando per le vie di Trastevere, ci si può facilmente imbattere nella fontana della botte, più precisamente all’angolo tra Via della Cisterna e Via San Francesco a Ripa.

Si tratta di un’antica fontana risalente ai primi anni del Novecento, ancora capace di evocare le sensazioni e le atmosfere dei vicoli della Roma di un tempo. La realizzò Pietro Lombardi nel 1927 e rappresenta solamente un tassello del progetto delle fontane rionali di Roma.

Il progetto delle fontane rionali

All’inizio degli anni venti commissionarono all’architetto Pietro Lombardi un progetto molto particolare. Consisteva nella realizzazione di piccole fontane, una per ciascun rione di Roma, che richiamassero con un simbolo lo stemma e una particolarità del rione in questione.

Il progetto comprendeva i rioni Monti, Trastevere, Campo Marzio, Sant’Eustachio, Ripa, Tiburtino e Borgo. Nel triennio che andava dal 1926 al 1929 Lombardi progettò la maggior parte delle opere, ma alcune non videro mai la luce e due andarono successivamente distrutte. La fontana della botte è una di quelle che ancora rimane in piedi dai tempi della sua realizzazione.

Composizione e simbologia

Per celebrare il Rione Trastevere, Pietro Lombardi scelse la simbologia del vino, sempre presente in una zona famosa per le sue osterie. Per questo motivo scolpì una grande botte e due misure da vino accanto. Dal foro del barile fuoriesce l’acqua che viene raccolta nel mezzo tino da mesto, collocato al basamento.

La fontana è situata all’interno di un arco di travertino, su una parete laterale. Il barile simboleggia anche il trasporto del vino dai Castelli romani alle trattorie e taverne del centro storico e di Trastevere.