Brunch in hotel con una vista mozzafiato!

Siete in cerca di idee per la colazione/pranzo di Pasqua 2023?

Perchè non optare per uno squisito brunch in famiglia o tra amici? A Roma avete davvero l’imbarazzo della scelta non solo per il menù ma anche per le location davvero uniche.

A Roma, l’aria mite e le belle giornate, invogliano a trascorrere momenti di spensieratezza all’aria aperta ed è per questo che gli hotel capitolini si preparano ad omaggiare la Pasqua, una delle festività più attese e sentite del cristianesimo, con sorprendenti e ricchi brunch in terrazza. Protagonisti assoluti saranno i piatti degli chef, realizzati con prodotti di stagione, freschi e locali, che prendendo spunto dalla tradizione porteranno i commensali a sperimentare abbinamenti nuovi, esplorando spazi sensoriali inconsueti e intriganti. A far da cornice a un’esperienza gastronomica di tal portata, sarà Roma, vista dall’alto degli hotel, con i suoi colori cangianti e le sue cupole di grande fascino e bellezza, o vissuta all’interno degli indirizzi più iconici ed eleganti in cui respirare la storia secolare della città.

Hotel Hassler – Salone Eva

Quando si parla di fascino e bellezza nell’hotellerie capitolina, l’Hassler è di certo uno degli indirizzi più iconici e rinomati. Con la sua lunga storia che travalica i secoli e la sua notorietà che raggiunge tutti gli angoli del Pianeta, l’Hotel Hassler, è una vera e propria pietra miliare di Roma. Affacciato sulla splendida scalinata di Trinità dei Monti, circondato da alcuni dei monumenti più belli della Città Eterna, accoglie i suoi ospiti con la discrezione e l’eleganza che da sempre lo contraddistingue, ogni giorno dell’anno. Ma per la Pasqua, queste sue caratteristiche intrinseche si fanno ancora più evidenti all’occhio e, soprattutto, al palato grazie alle straordinarie creazioni che l’Executive Chef Marcello Romano proporrà per il momento del Brunch a buffet. La primavera sarà al centro del menu, con i suoi sapori e i suoi prodotti più freschi. Tra gli antipasti non mancheranno gli Agretti in insalata, arricchita dalle uova di quaglia, ma anche i Carciofi in diverse varianti: pastellati con fonduta di formaggio e mentuccia, e in frittata con misticanza di micro erbette. Immancabile poi la Corallina, regina della tavola di Pasqua insieme alle uova, qui proposte farcite con verdure croccanti e capperi. Ma alla tradizione capitolina, al Salone Eva si affianca quella campana, in omaggio alle origini dello chef. Ecco, dunque, il tortano napoletano che va a braccetto con le fave con il pecorino. Tra i primi, spazio poi alla lasagna pasticciata e ai sedanini al ragù di abbacchio ma anche alla crema alla vignarola con crostini piccanti. Cosciotto di agnello e polpette di galletto ruspante con peperoni e olive saranno infine le proposte di carne mentre, per gli amanti del pesce, non mancherà il filetto di salmone servito con porro e lime da accompagnare alle zucchine alla scapece e alle patate al forno con rosmarino e burro. A chiudere in dolcezza ci saranno infine i dolci della pastry chef Martina Emili. Tra questi il soffice al cioccolato e la delizia al caramello con frutti esotici. O ancora la mousse di mandorla e carota cake e la tartelletta con ricotta e visciole oltre al richiestissimo Hassler tiramisù. Non mancherà, ovviamente, la Colomba, realizzata a quattro mani da Marcello Romano e Martina Emili, in versione classica, soffice e alveolata, grazie al lievito madre e alla lunga lievitazione, e dall’intenso e avvolgente aroma di arancia e mandorla.

“Nell’ideare il menu del brunch di Pasqua ho voluto rendere omaggio non solo alla primavera e alle sue infinite sfaccettature e profumi che si esprimono nei prodotti di stagione, ma anche alla mia terra d’origine, la Campania, e alla terra che mi ha accolto tanti anni fa, il Lazio. Per questo ho voluto unire le ricette più familiari e genuine legate a entrambe le regioni. In accordo con la proprietà, voglio che gli ospiti percepiscano, nei miei piatti, i sapori di casa, anche durante le festività” spiega lo Chef.

Prezzo per persona: 110 euro, bevande escluse.

Hotel Hassler – Piazza della Trinità dei Monti, 6 – Roma – www.hotelhasslerroma.com

Settimo Roman Cuisine & Terrace – Hotel Sofitel Villa Borghese

Un Brunch all’insegna della tradizione, immersi nel jungle style di Settimo Roman Cuisine& Terrace, ristorante panoramico del Sofitel Roma Villa Borghese, è il modo con cui l’executive chef Giuseppe D’Alessio ha deciso di far festeggiare la Pasqua e la Pasquetta ai suoi ospiti. Prima di concedersi una passeggiata pomeridiana tra le vie e i monumenti di Roma o immersi nel polmone verde di Villa Borghese, perchè non lasciarsi tentare da un ricchissimo buffet che rappresenta un viaggio tra le eccellenze delle materie prime del nostro paese, lasciando che gli occhi si delizino di fronte alla maestà di San Pietro e dello splendido panorama che solo questa terrazza riesce a regalare. Diverse sono le suggestioni che si vivono in questo locale dagli ambienti eleganti e dalla incredibile vista. Per questa festività, che è un inno alla vita e alla rinascita, Settimo offre un buffet ricco di pani lievitati come la Focaccia Pasquale ripiena, Croissant salati, Pizze Farcite e Bruschette accompagnate dai Salumi e Formaggi del Territorio come il Prosciutto Crudo di Bassiano, La Salamella di Amatrice, La Mozzarella dell’Agro pontino. Colori e freschezza sono i protagonisti delle molteplici Varietà di Insalate, del Carpaccio di Manzo, dell’insalata di Polpo. Come in ogni banchetto pasquale che si rispetti non mancheranno le uova e i fritti. Ampio spazio viene dato ai dolci della tradizione come la Colomba, la crostata di Ricotta e Visciole, i Cornetti, i Waffle, French Toast e Pancake. Nel buffet, sarà anche possibile scegliere o una pasta come i Mezzi rigatoni all’amatriciana, i Mezzi Paccheri freschi ai Frutti di Mare e i Fusilli cacio e pepe, oppure optare per un secondo tra Filetto di Spigola su guazzetto di pachino e capperi e Abbacchio al forno con Patate. Immancabile la Frutta fresca di stagione. Il costo del brunch incuso acqua e caffe è di 80,00 a persona e 40 euro per bambini sino a 10 anni.

Costo del brunch è di euro 80,00 a persona incuso acqua e caffe

Euro 40,00 per bambini sino a 10 anni.

Per info e prenotazioni

Tel. +39 06 478021

E-mail: h1312-re@sofitel.com

Settimo – Roman Cuisine & Terrace c/o Sofitel Rome Villa Borghese via Lombardia, 47 00187 Rome – Italy