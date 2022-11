È uno dei borghi più belli del Lazio: qui pietra, luce e acqua danno vita ad uno spettacolo unico

Avete mai sentito parlare di Labro? uno dei borghi più caratteristici del Lazio, in provincia di Rieti abitato da un centinaio di persone

Il Lazio è una delle regioni italiane ricca di borghi e paesi da scoprire, dove la tradizione e la storia si fondono dando vita a luoghi suggestivi e unici. A qualche km da Roma, in provincia di Rieti, sorge un paese di nome Labro. Esso è abitato da circa un centinaio di persone ed è un posto rinato grazie al lavoro di un noto architetto.

Labro, una gita fuori porta a pochi km da Roma

Labro è un paese in provincia di Rieti, arrampicato sulla cima del monte, con stradine acciottolate e vecchie dimore immerse tra scalinate, viottoli e punti verdi. È caratterizzato da un castello e una chiesa che è centro di devozione popolare. Chiunque arrivi alla cima del paese ne rimarrà esterrefatto dalla sua bellezza, ma anche vedendo il borgo dal basso è possibile scoprire alcuni particolari.

Il centro urbano mostra un’evidente suddivisione in zone legate al censo: in cima i signori e il clero, poco più in basso le abitazioni dei nobili e dei ricchi proprietari. Infine, fanno da cornice le piccole case in cui abitavano coloro che svolgevano servizio presso le case delle persone delle classi più agiate con spazi che un tempo ospitavano officine, stalle, rimesse e botteghe.

Un’altra particolarità del borgo è che è abitato da un centinaio di persone. Dopo una serie di eventi storici, il paese sarebbe potuto diventare una città fantasma, invece grazie all’arrivo di un architetto tutto è andato per il meglio. Yvan Van Mosselvelde rimase sorpreso da così tanta bellezza che decise di restaurare alcuni edifici e ampliare il progetto con il recupero integrale del borgo.

Oggi, molti turisti proveniente da ogni parte del mondo gli fanno visita. Qui pietra, luce, acqua danno vita ad uno spettacolo unico e inimitabile.

FOTO: SHUTTERSTOCK