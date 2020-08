Asian Film Festival 2020: i vincitori di questa edizione

Asian Film Festival 2020 chiude con un successo di pubblico e di critica. Il miglior film è The Third Wife di Ash Mayfair (Vietnam).

Si è concluso l’Asian Film Festival 2020: il cinema Vietnamita ha vinto la diciassettesima edizione.

The Third Wife di Ash Mayfair (Vietnam) vince, all’unanimità, come miglior film l’ Asian Film Festival 2020, giunto alla diciassettesima edizione.

Un film in costume, onirico ed evocativo di un mondo femminile fatto di regole durissime e senza pietà, ambientato nel Vietnam del XIX secolo. La vita di May è in bilico tra la speranza di cambiamento in una società patriarcale e i doveri domestici. Un’opera che incanta e commuove riuscendo a trascinare lo spettatore in un universo impalpabile e al tempo stesso spietato.

I vincitori dell’Asian Film Fesitval 2020

La giuria ha decretato i vincitori delle altre categorie:

Premio alla miglior Regia – Ivan Markovic e Wu Linfeng (per From Tomorrow On I Will, Cina)

Miglior attrice – Mariko Tsutsui (in A Girl Missing, Giappone)

Miglior attore – Elijah Canlas (in Kalel 15, Filippine)

Film Più Originale – Nakorn-Sawan (di Puangsoi Aksornsawang, Thailandia)

Con 27 anteprime, 8 film per festeggiare i 100 anni del cinema filippino, 3 cortometraggi e 10 paesi (Giappone, Corea del Sud, Cina, Filippine, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malesia, Thailandia, Vietnam), l’Asian Film Festival, diretto da Antonio Termenini, chiude con successo di pubblico e di critica l’appuntamento live presso la Casa del Cinema a Roma e conferma il suo impegno a proporre il meglio del cinema di ricerca e indipendente asiatico, con una grande attenzione per gli esordi e i giovani registi della ricca sezione Newcomers.

Tutte le informazioni sul festival sul sito asianfilmfestival.info

