Tyrannusaurus rex, tito e saltriovenator a grandezza naturale passeranno l’estate nell’oasi

Nuovi abitanti aspettano i visitatori dell’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. Da oggi e per tutta l’estate tre specie di dinosauro a grandezza naturale faranno parte dell’habitat dell’Oasi, riportando i visitatori indietro fino a 200 milioni di anni fa.

Realizzati in vetroresina e fedeli alle ricostruzioni dei paleontologi, i modelli esposti nell’Oasi rappresentano tre specie di dinosauri note agli appassionati. Il divo assoluto è il Tyrannosaurus Rex, vissuto circa 68 milioni di anni fa, alto 5 metri per 10 di lunghezza, predatore carnivoro dalla vista eccezionale, noto per le sue mascelle (oggi paragonabili solo a quelle dell’alligatore) più che per i suoi artigli. Il più pacifico Tito, – che tutti ricordiamo come Dino nei Flinstones, simpatico animale da compagnia – è un esemplare ritrovato sui monti prenestini, quadrupede ed erbivoro, alto 1.8 metri x 6 di lunghezza. Il terzo dinosauro è il Saltriovenator (da Saltrio, località nel varesotto dove è stato ritrovato l’unico esemplare nel 1996 e venator, cacciatore), è un carnivoro parte famiglia dei teropodi, alto 2,5 m x 7,5 di lunghezza.

I visitatori possono scoprire l’Oasi Affiliata di Castel Romano ed incontrare i dinosauri tutti i giorni dalle 9 al tramonto. Ogni sabato e domenica fino al 14 luglio è possibile prenotare gratuitamente visite dell’Oasi e Laboratori didattici a cura delle guide WWF Italia.

Speciale dinosauri per il prossimo weekend: sabato 1 e domenica 2 giugno alle 11.00 è previsto il laboratorio Paleontologo per un giorno, mentre domenica alle 16.00 è prevista la caccia al tesoro – trova i dinosauri!

Info e prenotazioni: mcarthurglen.it/castelromano/oasi

L’ appuntamento per ciascuna attività è al Guest Service di Castel Romano in piazza dell’Elefante, 15 minuti prima dell’inizio di ogni laboratorio. È richiesta la presenza di un genitore.

L’Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

Undici ettari di area naturale protetta, frutto di un progetto lungo tre anni realizzato dal Centro McArthurGlen in stretta collaborazione con WWF Italia. Il Designer Outlet ha scelto di bonificare e riqualificare la grande zona verde adiacente alla zona dei propri parcheggi, in stato di abbandono e oggetto di discarica abusiva. Il grande valore ambientale e le preziose caratteristiche di biodiversità del territorio hanno portato a condividere con WWF Italia un progetto di Oasi Affiliata, ottenuto grazie a un percorso condiviso di profonda riqualificazione.

L’Oasi offre oggi 1.500 metri di sentieri nel bosco di macchia mediterranea e percorsi di trekking con 5.000 nuovi arbusti piantati – tra alberi autoctoni, come querce e lecci, ad arbusti come corbezzoli, biancospino e mellifere aromatiche – come salvia, rosmarino, calendula, menta, origano, lillà -, ideali per ospitare farfalle multicolori dalla primavera all’autunno insieme a tanti altri importanti impollinatori.

Nell’area, anche grazie al grande binocolo panoramico posto sull’osservatorio, è possibile osservare a rispettosa distanza specie di fauna selvatica come volpi, istrici e rapaci come il gheppio e il nibbio bruno, oltre a molte specie di uccelli come il picchio rosso e la ghiandaia.

Nelle aree umide attorno allo stagno permanente è possibile incontrare un’importante varietà di specie di anfibi – rane, rospi, testuggini -, oltre a rettili e flora selvatica, tra cui colorate (e strettamente protette) orchidee. Le arnie dell’Oasi – ciascuna delle quali ospita 50.000 api – sono destinate a produrre circa 100 kg di miele all’anno, che presto sarà disponibile per i visitatori.

Per le famiglie, una grande e attrezzata playground naturale – con percorso dei sensi, gioco del grande tronco, tela del ragno e altalena – e tre piacevoli aree pic-nic per i momenti di relax: presso tutti i ristoranti del Centro sono disponibili speciali lunch box per pranzare comodamente nell’Oasi.

Le Oasi Affiliate WWF

Il progetto Oasi Affiliate WWF nasce da una grande sfida: incrementare la percentuale di territorio protetto nazionale, supportando i proprietari di aree private in una gestione del territorio rispettosa della biodiversità. Questo è un passo fondamentale per dare un contributo alla conservazione di specie e habitat, in linea con gli obiettivi della Strategia sulla Biodiversità per il 2030, e garantire i servizi essenziali che costituiscono la base anche per la vita umana sul Pianeta.

Oasi Affiliata WWF di Castel Romano

via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario di apertura: dalle 9.00 al tramonto

mcarthurglen.it/castelromano/oasi