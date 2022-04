Aperto il primo Starbucks di Roma! Ecco dove si trova

Per tutti coloro che hanno sempre sognato di passeggiare per le strade della città con il noto bicchierone di caffè americano con su scritto il proprio […]

Per tutti coloro che hanno sempre sognato di passeggiare per le strade della città con il noto bicchierone di caffè americano con su scritto il proprio nome, l’attesa è finalmente finita!

Se avete guardato con invidia le attrici protagoniste delle commedie romantiche che camminavano per i marciapiedi di New York sorseggiando un caffè caldo, adesso potete ritenervi soddisfatti.

A Roma è infatti arrivato il primo Starbucks della Capitale che ha aperto le sue porte a Castel Romano Designer Outlet oggi 5 aprile. Lo store avrà lo stesso stile dei negozi del brand sparsi nel mondo.

LEGGI ANCHE: — Questo weekend non perdere il Treno delle Ville Pontificie, scopri di più >>



Aspettatevi quindi l’atmosfera piacevole e accogliente, con mobili moderni e minimal e l’accesso libero al Wi-Fi. Negli spazi potrete degustare la vostra bevanda usufruendo del clima tranquillo in cui potrete abbandonarvi alla lettura, allo studio ma anche al relax.

Troverete una grande varietà di bevande a base di caffè sostenibili di alta qualità e tè, insieme ad un’ampia offerta gastronomica ideale per ogni fascia oraria: dalla colazione al brunch, fino al pranzo e alla merenda. La grande novità degli store italiani riguarda proprio il settore alimentare che, studiato su misura per i nostri pretenziosi palati, propone sia bevande classiche che cibi e combinazioni più audaci e mai banali. Dalla colazione con croissant appena sfornati a base di creme e marmellate, fino agli snack lunch con panini e tramezzini riempiti sul momento.

La mission è sempre la stessa: coltivare lo spirito umano con una tazza di caffè caldo. Il punto vendita è aperto dalle ore 9 fino alle ore 20. Dopo le recenti aperture a Torino all’Outlet Village e a Serravalle Scrivia, finalmente anche la Capitale ha il suo Starbucks.

Articolo di Elisabetta Di Cicco