Angeli e Pastori: dal 27 novembre la prima edizione del festival

Si svolgerà fino al 18 dicembre la prima edizione del Festival di Musica Sacra Popolare realizzato all’interno del Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma. Fra gli artisti che parteciperanno Peppe Servillo, Enzo Avitabile, Ambrogio Sparagna e Raffaello Simeoni

Prende il via il prossimo 27 novembre e durerà fino al 18 dicembre, la prima edizione del Festival di Musica Sacra Popolare intitolato “Angeli e Pastori”.

Il Festival, realizzato all’interno di uno dei luoghi più importanti della cristianità, il Santuario della Madonna del Divino Amore a Roma, vuole accendere l’attenzione su un’area periferica della Capitale di grande importanza storica e di religiosità popolare, ma che risulta ancora poco conosciuta alla gran parte della popolazione cittadina.

La rassegna si articola in cinque spettacoli principali che mettono in luce un contenuto centrale per la tradizione culturale italiana: il repertorio liturgico, paraliturgico o legato alle feste tradizionali più importanti.

Si tratta di spettacoli dal vivo di grande qualità e con artisti di richiamo come Peppe Servillo, Enzo Avitabile, Ambrogio Sparagna, Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Davide Rondoni, Raffaello Simeoni, Clara Graziano.

L’obiettivo della manifestazione è anche permettere a tanti cittadini, poco abituati a partecipare a concerti nei Teatri e nelle Sale da concerto ubicate nel centro della città di Roma, di assistere a produzioni originali che vedono coinvolti artisti di chiara fama e produzioni di spettacolo originali e innovative.

Oltre alla serie di appuntamenti rivolti al grande pubblico, che si realizzeranno al Santuario e alla Parrocchia della Sacra Famiglia del Divino Amore, sono previsti anche altri quattro momenti di spettacolo che verranno realizzati nella Casa Famiglia “La Tenda di Abramo” e presso il Centro comunitario “Il Cammino”, entrambi ubicati nel territorio del IX Municipio con l’obiettivo di favorire la partecipazione agli ospiti delle strutture e a quanti sono interessati a vivere una speciale giornata di condivisione culturale e sociale.

In questo caso saranno proposte performance di teatro di figura, con il celebre marionettista Maurizio Stammati, e un concerto originale con gli strumenti musicali della tradizione italiana.

Il Festival, che vede la Direzione Artistica del Maestro Ambrogio Sparagna, è anche un ideale cammino “Verso La Chiarastella. Musiche di Pace”, spettacolo in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma e dedicato alla tradizione musicale di alcuni paesi coinvolti in conflitti bellici e agli strumenti musicali popolari del Natale in Italia.

ANGELI E PASTORI

Festival di Musica Sacra Popolare (I edizione)

ROMA. Santuario del Divino Amore

dal 27 novembre al 18 dicembre 2022

DOMENICA 27 NOVEMBRE, ORE 11.00 – Prima domenica di Avvento

Nuovo Santuario

MESSA POPOLARE

Coro Lauda Popolare San Filippo Neri ed Ensemble Solisti Orchestra Popolare Italiana

GIOVEDI 1° DICEMBRE, ORE 19.00 – Festa di S. Eligio

Nuovo Santuario

SACRO SUD

Enzo Avitabile e Trio Strumentale

GIOVEDI 8 DICEMBRE, ORE 12.00 Festa dell’Immacolata e Inaugurazione dei Presepi

Parrocchia Sacra Famiglia del Divino Amore

FERMARONO I CIELI. Le canzoncine spirituali di S. Alfonso Maria dè Liguori

Ambrogio Sparagna, Solisti OPI e con la partecipazione di Peppe Servillo

Collaborazione: Parrocchia Sacra Famiglia al Divino Amore, Parrocchia di S. Maria del Divino

Amore

VENERDI 16 DICEMBRE, ORE 20.00 – Primo Giorno della Novena di Natale

Antico Santuario

LA VEGLIA DELLA LUCE. Parole e Incanti

Davide Rondoni e Ensemble Ghironda (R. Simeoni, C. Graziano, V. Spagnuolo)

Processione delle Lanterne h. 18.45

DOMENICA 18 DICEMBRE, ORE 10.00/13.00 – Ultima Domenica di Avvento

Antico Santuario – Grotta di Lourdes

ZAMPOGNARI E PIFFERARI. La Musica dei Pastori

Novena al Presepe, Messa dei Pifferari, Mostra di Strumenti musicali

Spettacoli di animazione nelle case-famiglia di Castel di Leva

VENERDI 2 DICEMBRE, ORE 17.30

Centro Comunitario Il Cammino

RITMO VITALE. Spettacolo di musica popolare

con Francesca Trenta e Meritmirì

SABATO 10 DICEMBRE, ORE 17.30

Casa-famiglia La Tenda di Abramo

RITMO VITALE. Spettacolo di musica popolare

con Francesca Trenta e Meritmirì

GIOVEDI 15 DICEMBRE, ORE 17.00

Centro Comunitario Il Cammino

ISOLA SCONOSCIUTA. Spettacolo di burattini

con Maurizio Stammati e Teatro B. Brecht

VENERDI 16 DICEMBRE, h. 17.00

Casa-famiglia La Tenda di Abramo

ISOLA SCONOSCIUTA. Spettacolo di burattini

con Maurizio Stammati e Teatro B. Brecht