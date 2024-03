Sabato 30 marzo all’Alexanderplatz, con uno speciale concerto, si festeggiano i 40 anni dall’apertura del Big Mama, insieme a due artisti che tante volte si sono esibiti a Trastevere, Steve Wynn & Chris Cacavas.

Sabato 30 marzo 2024, all’Alexanderplatz, con uno speciale concerto, si festeggiano i 40 anni dall’apertura del Big Mama, insieme a due artisti che tante volte si sono esibiti a Trastevere, Steve Wynn & Chris Cacavas. Il 30 marzo 1984 apriva le porte la Casa del Blues a Roma, il Big Mama. Per 36 anni, fino al periodo della pandemia, un piccolo locale di Trastevere è stato un crocevia di artisti italiani e internazionali, un punto di riferimento per il pubblico romano e non solo. Una programmazione votata al Blues ma anche aperta a tanti altri generi, dal jazz al pop al rock, e dove si sono formati tanti giovani musicisti. Sono migliaia gli artisti passati sul palco del Big Mama, da Chet Baker a Louisiana Red, da Pino Daniele a Giorgia, Dee Dee Bridgewater, Dan Aykroyd e tanti altri. Steve Wynn è un’autentica icona della scena indie rock americana. Nato a Santa Monica, California, nel 1960, sin dalla tenera età viene attratto dal suono del punk e dalla sua anima ribelle. Comincia a suonare la chitarra e partecipa a vari progetti, fino a che raggiunge il successo con i rivoluzionari Dream Syndicate, una band che, insieme ai Rem e ai Sostituziones, ha praticamente inventato la scena indie rock americana degli anni ’80: un successo planetario, che li porta in giro per il mondo fino alla data di scioglimento del gruppo nel 1988. Wynn continua la sua carriera da solista, con uno stile più maturo e contaminato da altri generi, la sua musica viene acclamata dai fan e dalla critica: nel 2001 vince il Best Alternative Rock Album per il suo album “Here Come the Miracles”, dimostrandosi come uno dei compositori e cantautori più eclettici, maturi ed emozionanti delle ultime due decadi. In 25 anni, Wynn ha pubblicato almeno altrettanti album e ha visto registrate oltre 300 delle sue canzoni. Ha suonato oltre 2000 spettacoli in più di 25 paesi. Le sue canzoni sono state registrate e/o eseguite da REM, Luna, Concrete Blonde, The Black Crowes, Yo La Tengo e Eleventh Dream Day, tra gli altri; il suo “That’s Why I Wear Black” divenne il singolo numero 1 del 1993 in Norvegia come traccia principale dell’album di debutto di Somebody’s Darling. È apparso in primo piano su Rolling Stone, Mojo, Uncut, Entertainment Weekly, People, The Los Angeles Times, New York Times e innumerevoli altre pubblicazioni in tutto il mondo. Chris Cacavas, degli ex Green on Red, è tastierista, chitarrista e cantautore statunitense noto per la sua voce sofferta e per i brani acid rock tinti di folk e country: grazie al suo stile, è spesso paragonato a Neil Young.

Alexanderplatz sabato 30 marzo ore 21,00

STEVE WYNN & CHRIS CACAVAS

Happy Birthday Big Mama, 40 anni di live music

Steve Wynn – voce, chitarra

Chris Cacavas – voce, chitarra

Foto ufficio stampa Quattrini