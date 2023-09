La situazione relativa agli alberi a Roma è disastrosa: molti sono sotto sequestro, ecco cosa sta succedendo nella Capitale

Tra luglio e agosto circa 150 alberi sono caduti nelle piazze e lungo le strade, comprese quelle del centro storico di Roma. Dunque, la situazione si fa sempre più pericolosa per gli abitanti e i turisti della Capitale che vogliono essere tutelati. Molti esemplari sono finiti sotto sequestro.

Alberi sotto sequestro a Roma, qual è la situazione attuale

Alcuni alberi sono sotto sequestro con tanto di cartello lasciato dall’amministrazione. Da qualche giorno, infatti, circolano delle foto sui social che constatano tale situazione. A quanto pare, gli interventi di manutenzione del verde urbano non bastano e per tale motivo la Procura di Roma ha da poco avviato un’indagine per disastro colposo.

In uno dei tanti post pubblicati in rete si legge:

Questo albero a via Giustiniano Imperatore è stato cattivo ed è stato posto sotto sequestro come un cane che morde viene sequestrato e portato in canile. L’albero cattivissimo si è spezzato un ramo e ha colpito una macchina danneggiandola. Le amministrazioni normali quando c’è un ramo pericolante mettono in sicurezza l’area sottostante. Ma l’albero ha compiuto un reato e quindi il giudice ha messo sotto sequestro il corpo del reato. La vicenda finirà ovviamente con la punizione e condanna a morte dell’albero cattivo che verrà segato. Tutto molto più semplice che fare una normale manutenzione degli alberi.

Oltre agli alberi sotto sequestro, qual è la situazione dei pini a Roma

Un ulteriore problema relativo al verde a Roma è quello riguardo ai pini. La maggior parte di essi sono infetti da un parassita che li sta dimezzando. Si tratta del cosiddetto cocciniglia tartaruga del pino, un insetto invasivo originario del Nord America che attacca gli alberi, portando ad una riduzione della fotosintesi, alla perdita degli aghi, fino alla morte dell’esemplare.

Vista la situazione nella Capitale a causa dei danni provocati dal parassita, le autorità hanno deciso di intervenire decidendo di abbatterli. Tale scelta, però, ha fatto mobilitare immediatamente diverse associazioni ambientaliste che chiedono l’istituzione di un Garante in difesa dei pini.

FOTO: SHUTTERSTOCK