Se state cercando una meta dove immergervi nella magica atmosfera natalizia, Viterbo è la città perfetta per vivere a pieno il Natale vicino Roma.

Per le feste invernali, infatti, dal 25 novembre, ritorna anche quest’anno il Viterbo Christmas Village!

Foto Shutterstock

Il Christmas Village di Viterbo, dal 2016 ad oggi, è un evento imperdibile che emoziona grandi e piccini. Quest’anno poi, ci saranno una serie di novità che renderanno ancora più travolgente questo Natale.

Tra tutte spicca il villaggio vichingo: un viale dove lasciarsi coinvolgere dagli artigiani del luogo che racconteranno delle arti e mestieri appartenenti all’epoca vichinga. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ci sarà un’area speciale dove figuranti in costume d’epoca rievocheranno l’atmosfera e il fascino del Medioevo, coinvolgendo i propri ospiti in giochi e tradizioni passate. Per i più appassionati di storia poi, si potrà conoscere la storia delle leggende del nord e delle antiche divinità normanne.

Non mancherà di certo il grande mercatino di Natale con delle suggestive casette di legno ad ornare la città, in un percorso che si svolgerà tra le numerose piazze di Viterbo come: piazza del Duomo, ponte del duomo, piazza della Morte, piazza San Carluccio e l’area della Zaffera.

Le tappe non sono mai abbastanza, e Viterbo si lascia trasportare dalla magia del Natale realizzando un villaggio dalla grandezza tale da riempire la città di attrazioni. A Palazzo Papale sarà presente un presepe a grandezza naturale, mentre più classica, ma mai noiosa è la pista di pattinaggio installata a Largo Benedetto Croce. Ma le sorprese non finiscono qui!

Il Natale in una città: i personaggi da visitare a Viterbo nel 2023

Un tour immersivo che vi permetterà di vivere a pieno lo spirito del Natale anche attraverso la presenza dei personaggi più iconici di questa festa!

Nell’incantevole Palazzo degli Alessandri, ospite immancabile è proprio Babbo Natale! I bambini visiteranno, accompagnati da un corteo di elfi e fatine, il magico rifugio dove Santa Claus gusta i suoi pasti, la magnifica camera da letto dove riposa dopo le sue lunghe giornate, e lo studio, dove si dedica alla lettura delle letterine inviate da bambini di tutto il mondo.

Foto Shutterstock

La Befana, invece, ha la sua fabbrica di carbone in piazza San Carluccio. Qui la strana vecchietta attende i bimbi per mostrargli il luogo segreto dove confeziona caramelle e dolcetti da infilare nelle calze dei bimbi buoni (altrimenti, tanto carbone!).

Sempre in questa piazza, i più piccini potranno salutare gli elfi mentre si occupano di sistemare le slitte e i doni per Babbo Natale e potranno poi scrivere e spedire la propria letterina alle Poste dei bambini.

Nella storica Torre Scacciaricci di Viterbo verrà a disturbare questa magica atmosfera una scontrosa creatura verde, pelosa, panciuta e con un cuore “di due taglie troppo piccolo“: stiamo parlando dell’inconfondibile e malefico Grinch!

Ad allietarci il Natale dopo questo strano incontro, l’animale più dolce e buffo che ci sia: la cara renna Rudolph! In piazza San Pellegrino sarà possibile fotografarsi a bordo della slitta e visitare la stalla della famosa renna dal naso rosso.

Come arrivare, dove parcheggiare e come acquistare i biglietti

Per arrivare al Viterbo Christmas Village da Roma il percorso più veloce è attraverso la via Nepesina / Ronciglione (Strada Cimina), altrimenti potresti prendere l’autostrada A1 ed uscire ad Orte. Se invece ti trovi sulla costa potresti prendere l’autostrada per Civitavecchia e poi raggiungere il capoluogo passando per Vetralla.

Se viaggiate in treno vi basta scegliere la destinazione Viterbo Porta Fiorentina oppure Viterbo Porta Romana.

Parcheggio e taxi

A Viterbo ci sono molti parcheggi gratuiti e a pagamento. I parcheggi più centrali sono quelli di Valle Faul, collegati a piazza San Lorenzo e a piazza Martiri d’Ungheria tramite ascensori. Altri parcheggi centrali sono quelli di via delle Fortezze, via R. Capocci, via Mariano Romiti, via Cardarelli, via del Pilastro, via Galvani, via Falcone e Borsellino e il nuovissimo parcheggio di Largo San Paolo. Inoltre, è possibile trovarli anche in viale Trento, via J. H. Newman, via L. Rossi Danielli, largo Veterani dello Sportal Murialdo e largo Garbini.

Per maggiori informazioni sui parcheggi di Viterbo sono disponibili sul sito del Comune o sulle mappe della città. In occasione del Viterbo Christmas, TAXI VITERBO offre ai visitatori una tariffa speciale di 7 euro per la tratta Parcheggio Tribunale -> Piazza del Comune.

Info biglietteria

I biglietti del Viterbo Christmas possono essere acquistati presso la biglietteria di Viterbo oppure Online nel loro sito ufficiale viterbochristmas.it

Non lasciatevi perdere l’occasione di vivere il mondo del Natale a pochi passi da Roma, il Viterbo Christmas Village resterà aperto fino il 6 gennaio!