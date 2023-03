Torna il 26 marzo il Fashion Festival al Castel Romano Designer Outlet con offerte speciali fino al 70%.

Torna il 26 marzo il Fashion Festival al Castel Romano Designer Outlet con offerte speciali fino al 70%.

L’appuntamento con il Fashion Festival

È in arrivo la primavera e con lei non poteva non tornare il consueto appuntamento con il Fashion Festival al Castel Romano Designer Outlet di Roma. Il 26 marzo, contemporaneamente con i centri McArthurGlen di Barberino, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle, ci sarà la possibilità di rinnovare il proprio armadio in vista delle stagioni più calde.

Con il Fashion Festival prepararsi alla primavera e all’estate non solo diventa più facile, ma estremamente conveniente. Infatti, tutti i brand di Castel Romano Designer Outlet propongono, come ogni anno, incredibili offerte per i propri capi fino ad arrivare al 70% per tre prodotti della collezione primavera/estate.

Credits: Ruiz Comunicazione

Sneakers, bijou, capispalla, borse e molto altro saranno al centro dello shopping nella giornata del 26 marzo. Un’occasione imperdibile per la quale non bisogna arrivare impreparati. Per non farlo si può già consultare l’elenco dei prodotti in offerta sul sito mcarturglen.it/castelromano .

Non solo shopping, anche molto divertimento

Musica, aperitivi e giochi per bambini renderanno la giornata del 26 marzo al Fashion Festival qualcosa di più di una normale giornata di shopping.

Il Fashion Festival si conferma anche quest’anno essere una vera e propria festa, per intrattenere la famiglia. A partire proprio dalla “Lestofunky Street Band” e l’evento di musica itinerante per le strade del Centro per tutta la giornata, fino ad arrivare al momento aperitivo in collaborazione con Baileys e un Dj Set.

Non sarà difficile nemmeno raggiungere il Castel Romano Outlet grazie alle navette dalle fermate di Roma Termini ed Eur Fermi dalle 8.30 alle 12.30 ogni trenta minuti e poi alle 15.00. Le navette saranno gratuite per tutti gli iscritti al McArthurGlenClub.