Aeroporti di Roma verso una nuova sfida: Instagram diventa un modo per condividere la propria esperienza di viaggio

Agli aeroporti di Roma è arrivata una grande novità: si tratta di un profilo Instagram in cui poter condividere le proprie esperienze di viaggio e raccontarle ad altri viaggiatori che almeno una volta hanno avuto la possibilità di vivere l’atmosfera di quei posti.

In realtà c’era già da tempo un profilo ufficiale, che prima veniva utilizzato soprattutto per dare informazioni ai passeggeri sui servizi, novità, modifiche e tutto ciò che rimanda a dettagli di viaggio di tipo logistico e tecnico. Ecco, invece, cosa è cambiato.

Aeroporti di Roma, la novità Instagram per grandi e piccini

La novità che sta facendo curiosare milioni di persone riguarda la nuova funzione del profilo Instagram degli aeroporti di Roma, si tratta di una specie di Humans of New York in aeroporto, vale a dire condivisione di foto di persone come viaggiatori, operatori e personaggi insoliti che raccontano la propria storia e il motivo per cui si trovano in aeroporto.

Dalla giornalista coreana che torna a Seoul dopo alcuni mesi, alle famiglie costrette a salutarsi per motivi lavorativi, fidanzati che si riabbracciano dopo tanto tempo lontani, insomma tante storie accumunate dall’aeroporto che fa da cornice.

Si parla, quindi, di un’operazione di empatica che si pone come obiettivo quello di trasformare un luogo apparentemente freddo, come può sembrare l’aeroporto, in un posto dove ritrovare serenità e condividere anche con gli sconosciuti la propria storia.

Il successo dei social

Tale novità sta avendo molto successo e non è un caso che il profilo ufficiale negli ultimi tempi ha conquistato circa 12mila follower che si emozionano nel leggere le storie raccontate dai viaggiatori in cui immedesimarsi e trovare qualcosa in comune.

Ogni persona è un valore aggiunto ed ognuno può lasciare il segno nella vita degli altri, anche solo attraverso una foto o un video.

Un’altra novità

Un’altra novità legata agli aeroporti riguarda gli oggetti smarriti. Ogni giorno sono tante le cose che si trovano in quei luoghi che si perdono durante il viaggio. Cosa fare? Vengono organizzate delle aste in aeroporto. Dal 16 marzo è iniziata quella in aeroporto a Fiumicino, seguita dall’Istituto di Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli che si svolgerà in via telematica e terminerà il 23 marzo 2023. Chi intende partecipare dovrà registrarsi al sito www.ivgroma.fallcoaste.it e fare la propria offerta online. Le aste che riguardano le valigie sono a scatola chiusa.

FOTO: SHUTTERSTOCK