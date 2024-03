Una primavera ricca di eventi quella di Allegrío che, da lunedì 25 marzo, darà inizio ad “Allegrío Guest Stars”

Nella più che mai viva scena gastronomica romana, a maggio dello scorso anno, nel cuore della Dolce Vita romana, è arrivato Allegrío. Un indirizzo che nell’ultimo anno ha portato in Via Veneto 114 una doppia anima: da un lato, l’italianità nel suo significato più tradizionale, lontano da rivisitazioni e ammodernamenti. Dall’altro, la pizza napoletana, verace e autentica di Ivano Veccia e Peppe Aiello. Allegrío ha dato vita ad uno spazio in cui i colori prendono il sopravvento con un design unico e camaleontico, proprio come le sue quattro sale – Joyful, Lucky, In Love e Intrepid dove le peculiarità tipiche del bel paese si susseguono tra scaramanzia, gioia di vivere, coraggio e passione.

La proposta gastronomica si apre poi a collaborazioni e accoglie ospiti di gran rilievo a cui il team resident di Allegrio composto da chef Daniele Creti, i Pizza Chef Ivano Veccia e Peppe Aiello e il Pastry Chef Mario di Costanzo aprono le porte delle loro cucine.

Da qui l’idea di Allegrío Guest Stars: un calendario di eventi che vede l’insegna di Via Veneto al centro del panorama culinario insieme alle GUEST STARS: delle vere e proprie “stelle” della buona cucina.

Si parte allora lunedì 25 marzo – ore 20:30 con una cena in cui Ivano Veccia e Daniele Creti daranno il benvenuto a Chef Pasquale Palamaro. Una cena al costo di 70 euro p.p. vini inclusi, ecco il menu:

Welcome

Pizza Chef Ivano Veccia & Chef Pasquale Palamaro

Padellino di farina con carciofi, patate e nduja di spigola;

Antipasto

Chef Pasquale Palamaro

Pom-uovo al limone, friarielli quattrina e lonza di morone al sale maldon e pepe nero;

Primo

Chef Daniele Creti

Ricordo d’infanzia

Asparagi, risotto burro d’alpeggio e parmigiano reggiano, cremoso d’uovo e croccante di pane tostato;

Secondo

Chef Daniele Creti & Pasquale Palamaro

Coniglio ischitano come un baccalà alla romana, barba del frate e mentuccia

Dessert

Pastry Chef Mario Di Costanzo

Pan di spagna alle mandorle, crema montata al cioccolato bianco profumato alla vaniglia e lime, kiwi caramellato e gel semiliquido di kiwi.

Pasquale Palamaro, classe 1978, dopo la scuola alberghiera di Ischia e le prime esperienze nei piccoli ristoranti dell’isola si affianca per lungo tempo allo chef Luigi Castagna. È però grazie al suo estro e alla sua creatività che diventa Chef di Indaco –Ristorante gourmet dell’Albergo della Regina Isabella (Resort and Health Spa 5 stelle lusso) – che quattro anni dopo il suo arrivo conquista la prima stella Michelin. La sua cucina parla una lingua moderna e innovativa, frutto di ricerca ma anche di tanta curiosità. L’impronta dei suoi piatti è quella della tradizione mediterranea e partenopea, rivisitata però in chiave moderna contraddistinta da leggerezza e tanto sapore. Tra le caratteristiche più interessanti della sua cifra stilistica c’è il recupero di un’antica tradizione ischitana: utilizzare le acque termali anche in cucina. Ovviamente si dirige con sicurezza verso materie prime del mare e le tante varietà di verdure e ortaggi locali del suo orto di Indaco.

Insomma, quella del 25 marzo sarà una cena tra fuori classe all’insegna dei sapori della Costiera!

Questo però non sarà l’unico evento in programma. A seguire il 30 maggio, sempre alle ore 20:30, ci sarà un’altra Guest Star d’eccezione – Chef Emmanuel Di Liddo. La serata sarà anche l’occasione per festeggiare il primo compleanno di Allegrío con la musica live di Maria Elena Infantino che accompagnerà gli ospiti nel dopo cena come in una vera e propria festa in pieno Italian Style.

Allegrio Restaurant

Via Vittorio Veneto, 11400187 Roma RM

Tel. 06 45543423

www. allegrio.com

Info e prenotazioni per la cena del 22 gennaio:

events@allegrio.com

3277682871