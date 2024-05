Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2024 offerte straordinarie per 120 brand

Con la bella stagione arriva a Castel Romano Designer Outlet il Black Friday Summer edition, amatissima occasione di shopping che replica il tradizionale appuntamento autunnale. Un lungo week end che diventa l’occasione ideale per organizzare al meglio il guardaroba estivo di tutta la famiglia.

Moltissime le esclusive occasioni di shopping, con oltre 120 brand aderenti a questa straordinaria edizione del Black Friday che va da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, con un giorno di anticipo dedicato agli iscritti al McArthurGlen Club, che potranno godere delle promozioni anche mercoledì 29 maggio.

Tra i tanti brand che aderiscono all’iniziativa, non possono mancare quelli perfetti per l’estate: il beachwear di Sundek e Villebrequin e l’occhialeria di Outly. Da non perdere i capi più trendy di DSQUARED2, Napapijri, Pinko, Karl Lagerfeld, Woolrich e l’alta pelletteria di Piquadro e The Bridge, con una selezione di articoli con riduzioni fino al -50% sul prezzo outlet. E ancora gli iconici Tommy Hilfiger, CK Jeans e Michael Kors, oltre al mitico brand Borsalino con il suo nuovissimo store, propongono riduzioni su articoli selezionati fino al -30% sul prezzo outlet. Il concept store multimarca Slowear per l’uomo propone una selezione di capi fino al -40% sul prezzo outlet.

Dopo lo shopping, la giornata può proseguire con un’immersione speciale nella natura, alla scoperta dei boschi e delle praterie della nuova Oasi Affiliata WWF di Castel Romano. Sabato e domenicasi può prenotare una visita guidata o partecipare con i bambini ai laboratori a cura delle guide WWF: il 1 giugno alle 11 la Caccia al tesoro e alle 16.00 Il mondo delle api, il 2 giugno i laboratori Che animale sei? e A caccia di grilli e altri piccoli insetti, rispettivamente alle 11.00 e alle 16:00. Prenotazioni a oasi.castelromano@mcarthurglen.com

Raggiungere Castel Romano Designer Outlet è semplice anche senza la propria auto, utilizzando la comoda navetta dalla Stazione Termini (Via Giolitti) o da Eur Fermi (Viale America) o il car sharing di Enjoy, con la possibilità di interrompere il noleggio durante lo shopping e usufruire di un parcheggio dedicato.

mcarthurglen.it/castelromano

Castel Romano Designer Outlet – via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Orario di apertura : 10.00 – 20.00