Un nuovo percorso di 50 km vi attende tra Ostia Antica e Roma: tutti i dettagli sull’itinerario

Roma non smette mai di stupire. E’ stato allestito un nuovo percorso di 50 km che parte da Ostia Antica e arriva fino al centro di Roma. Chiunque voglia partecipare può farlo con tranquillità, godendosi un itinerario unico e indimenticabile da fare completamente a piedi.

Nuovo percorso di 50 km da Ostia Antica a Roma: tutti i dettagli

L’organizzazione Opera Romana Pellegrinaggi, in occasione dei 725 anni dalla proclamazione del santo a Dottore della Chiesa, da parte di papa Bonifacio VII, e dei 1300 anni dalla traslazione delle spoglie da Cagliari a Pavia, ha promosso il nuovo percorso di 50 km che parte da Ostia Antica e arriva fino a Roma centro.

Il punto di partenza è la basilica di Sant’Aurea, situata nella piazza del borgo di Ostia antica; la seconda tappa è il Parco Archeologico della colonia romana e la meta finale è la basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio, dove si trovano le reliquie di santa Monica, madre di Agostino.

Chiunque abbia voglia di provare l’itinerario non perderà occasione di giungere in zone verdi e chiese che rimandano alla tradizione agostiniana. L’obiettivo, infatti, è quello di far vivere ai pellegrini le suggestioni provate dal santo e dalla mamma nel 387 dopo Cristo, quando approdarono e rimasero alcuni mesi in quello che all’epoca era il Porto di Roma, per poi salpare verso l’Africa.

E’ anche per tale motivo che Sant’Agostino è stato proclamato patrono di Ostia e di tutto il X Municipio da Papa Giovanni Paolo II nel 2013.

Dunque il nuovo percorso va ad aggiungersi agli altri itinerari presenti nel Lazio, una delle regioni più ricche di storia, cultura e tradizione dove è possibile vivere grandi emozioni legate al paesaggio e alle popolazioni che vi hanno abitato.

FOTO:SHUTTERSTOCK