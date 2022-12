A 400 metri dal Colosseo puoi ammirare una chiesa a tre strati!

A meno di un km dal Colosseo vi è una chiesa particolare e ricca di storia assolutamente da visitare: tutti i dettagli

Chiunque abbia visitato almeno una volta Roma, non ha potuto fare a meno di scattare una foto al Colosseo, il più grande anfiteatro romano del mondo. I più attenti e curiosi avranno fatto caso alla bellezza di un edificio che si trova a 400 metri da lì: avete mai sentito parlare della chiesa di San Clemente?

Chiesa S. Clemente

Chiesa di San Clemente a pochi passi dal Colosseo: tra storia e tradizione

La Basilica di S.Clemente è situata tra via dei Normanni, via Labicana, via di S.Giovanni in Laterano e piazza di S.Clemente da cui prende il nome. San Clemente fu un Papa, terzo successore di S.Pietro, morto nel 97 d.C. La chiesa rappresenta uno degli edifici più particolari da un punto di vista storico: essa è stratificata e al suo interno possiamo percorrere tre periodi. Partendo dalla strada, c’è la chiesa che risale ai tempi di Pasquale II, XII secolo; sotto vi è una chiesa del IV secolo e ancora più sotto vi sono i resti di edifici romani. A loro volta, queste strutture si possono dividere in due edifici distinti.

La chiesa vicino al Colosseo è caratterizzata anche dalla presenza di molti affreschi che la rendono unica e particolare. Fu gravemente danneggiata dopo l’invasione normanna guidata da Roberto il Guiscardo nel 1084, successivamente fu abbandonata e ricoperta di terra affinché venisse sostituita con una nuova struttura, costruita poi nel 1108 per volere di Pasquale II. Dopo una serie di vicende storiche, tra il 1713 e il 1719, il pontefice Clemente XI decise di ristrutturarla.

Tutti coloro che ancora non l’hanno visitata, dovrebbero farlo al più presto vista la sua particolarità e bellezza architettonica e storica. Una volta fatto un giro, lasciatevi travolgere dalla meraviglia del Colosseo e gustate un buon piatto di carbonara.

FOTO: SHUTTERSTOCK