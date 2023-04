Numerose le iniziative a ingresso gratuito, mostre, visite guidate e incontri dedicati a un pubblico di tutte le età in programma venerdì 21 aprile per festeggiare il 2776˚ compleanno di Roma!

Per il Natale di Roma, inoltre, l’accesso ai Musei civici di Roma Capitale e all’area archeologica del Circo Massimo è gratuito per tutti i visitatori, comprese le visite alle mostre in corso.

E se non bastasse due appuntamenti speciali vi attendono in Campidoglio: la conclusione del restauro della Fontana della dea Roma e l’esposizione, per la prima volta, di uno straordinario reperto con la personificazione della città di Roma ai Musei Capitolini.

Programma completo

Mercoledì 19 aprile all’Archivio Storico Capitolino viene presentato il volume di Serena Di Nepi dedicato alla fine della schiavitù a Roma in età moderna.

Giovedì 20 aprile è dedicato agli itinerari: la mattina con il percorso tra le opere di Street Art al Quadraro e a Villa Borghese con una passeggiata tra storia arte e natura, il pomeriggio con un’inedita ascesa al monte Testaccio, discarica dell’antichità (con interprete LIS).

Venerdì 21 aprile, al Museo dell’Ara Pacis un percorso per famiglie per conoscere il monumento che Augusto volle dedicate alla Pace, mentre nei sotterranei del Museo Barracco un viaggio a ritroso nel tempo porta alla scoperta di un antico edificio romano di età imperiale.

Appuntamento per rivivere le antiche glorie della Repubblica Romana al Museo della Repubblica romana e memoria garibaldina e al Museo di Roma in Trastevere per conoscere da vicino i “Romanisti” in mostra anche attraverso…consigli culinari!

Doppio appuntamento all’ Area Archeologica dei Fori Imperiali dove un’archeologa e una storica dell’arte accompagnano i visitatori nella Roma imperiale la mattina e in quella Medievale il pomeriggio. Al Museo della Scuola Romana a Villa Torlonia focus sugli artisti che operarono a Roma tra le due Guerre, provenienti da varie parti di Italia o dell’Europa, mentre alla Centrale Montemartini visita guidata alla mostra “Colori dei Romani. Mosaici dalle Collezioni Capitoline” (entrambi gli appuntamenti con interprete LIS).

Una visita al Sepolcro degli Scipioni approfondisce l’ideale di conquista della politica romana e l’apertura verso il mondo e la cultura greca, mentre al Museo Napoleonico un viaggio visivo e narrativo porta alla scoperta del legame speciale tra i Bonaparte-Primoli e la città eterna (con interprete LIS).

Alla Galleria d’Arte Moderna un laboratorio è dedicato ai più piccoli per esplorare le sculture del museo e diventando al tempo stesso pittori e narratori.

Tra le stanze e i corridoi di Casa Moravia si racconta “Contro Roma”, una raccolta di testi del grande scrittore e di suoi contemporanei sui difetti e le oscurità della città.

Ad Ostia, sul lido di Enea: visita alla villa c.d. di Plinio nel Parco di Castel Fusano a 90 anni dalla sua inaugurazione (con interprete LIS).

Sabato 22 aprile torna la passeggiata sul Monte Testaccio in compagnia dell’archeologo e al Museo di Roma (con interprete LIS) si svolgono in contemporanea una visita alla scoperta delle bellezze storico artistiche di Palazzo Braschi e una caccia ai tesori del museo per i più piccoli.

Ai Musei Capitolini una visita tattile è appositamente strutturata per accompagnare i visitatoti non vedenti e ipovedenti alla mostra in corso “La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia”. Al Museo delle Mura, ricorrendo anche la Giornata Mondiale della Terra, una visita guidata è dedicata alla mostra fotografica che approfondisce tematiche legate agli tsunami: “Bōchōtei – Vite all’ombra del muro”.

Domenica 23 aprile si ripete la visita ai Musei Capitolini ma questa volta con interprete LIS.

In entrambi i giorni 22 e 23 aprile, Ab Urbe Condita: alla Villa di Massenzio con i rievocatori storici per immergersi nella storia attraverso l’esperienza storico-ricostruttiva della vita pubblica e privata in età romana nei suoi molteplici aspetti.

Appuntamenti nel territorio:

– I Fori imperiali in due puntate. I Fori in epoca imperiale

– I Fori imperiali in due puntate. I fori dal Medioevo a oggi

– Storie di schiavi liberati nella Roma del Cinquecento

– Monte Testaccio: una discarica “differenziata” di età romana (20/04)

– Street art al Quadraro: la rinascita di un quartiere

– Villa Borghese: una passeggiata tra storia, arte e natura

– Sul lido di Enea

– Gli Scipioni e l’Appia: unità d’intenti politici e culturali

– Monte Testaccio: una discarica “differenziata” di età romana (22/04)

MAGGIORI INFO QUI > https://www.museiincomuneroma.it/it/mostra-evento/2776-natale-di-roma?fbclid=IwAR0MLh1b0fhThMyAt3bypap–Do2lrAZ0HvbAcSAFG7i95rG0KTY-8KK6uE