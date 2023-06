Open day Ail Roma con visite ai suoi centri di assistenza, ricerca e cura

Nel giorno del solstizio d’estate, AIL celebra la Giornata Nazionale contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Prof. Franco Mandelli e posta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari: non siete soli nella vostra battaglia.



AIL Roma partecipa a questa speciale giornata organizzando un Open day per mostrare a sostenitori e cittadini come vengono utilizzati i fondi raccolti durante il corso dell’anno grazie alla generosità di cittadini e aziende e alla preziosa opera dei Volontari.

Mercoledì 21 giugno, dalle 16.00 alle 19.00, l’Associazione ha previsto l’apertura straordinaria delle sue Sedi invitando il pubblico romano a visitare quanto è stato realizzato a favore dei malati e delle famiglie. Il percorso prevede la visita della Casa AIL “Residenza Vanessa” in via Forlì 36/38, la visita della “Palazzina-progetto” di AIL Roma in via Rovigo 1, l’Emporio solidale in via Benevento 2, l’ingresso di Ematologia del Policlinico Umberto I e il “Giardino di Silvana” in via Benevento 6, l’ingresso del Pronto Soccorso in via Benevento 8. Ogni luogo sarà raccontato dalle persone coinvolte nelle diverse attività: medici, ricercatori, biologi, psico-oncologi, insegnanti, volontari, staff AIL Roma.



Alle ore 19.00, nella terrazza della palazzina di via Rovigo 1, si terrà la Festa della Solidarietà ed uno speciale momento musicale con un duo di straordinarie violoncelliste, Giovanna Famulari e Rossella Zampiron. Quest’ultima testimonierà il suo lungo percorso di guarigione dal Linfoma presso la UOC di Ematologia dell’Umberto I.

Infine, la Presidente di AIL Roma Maria Luisa Viganò, dedicherà un brindisi ai Volontari per ringraziarli del loro infaticabile impegno a favore dei progetti dell’Associazione e a tutti i Partecipanti che, a vario titolo, sono vicini all’AIL di Roma.

I DATI PRINCIPALI DELLE ATTIVITÀ DI AIL ROMA NEL 2022



Volontariato

1565 volontari impegnati in ospedale, nell’Emporio Solidale, nelle manifestazioni di piazza



Cure Domiciliari (Policlinico Umberto I e Ospedale San Giovanni Addolorata)

14 Figure professionali attivate

108 Pazienti seguiti

602 Accessi per prestazioni mediche

1408 Accessi per prestazioni infermieristiche

355 Trasfusioni

73 Accessi per prestazioni psicologiche

101 Accessi per prestazioni di carattere riabilitativo



Casa AIL “Residenza Vanessa”

82 Ospiti, di cui:

40 Pazienti di cui 6 pazienti pediatrici

42 Accompagnatori



Ambulatorio di Psico-oncologia Ematologica

154 Pazienti e caregiver presi in carico

1347 Colloqui effettuati in presenza e da remoto



Servizio “Pronto Ascolto – diritti & tutele” (dati di un semestre)

76 Pazienti

115 chiamate ricevute

325 informazioni gestite



Ricerca

2 Biologi finanziati da AIL Roma

4 Tecnici di laboratorio

4 Laboratori ospitati gratuitamente nella sede di AIL Roma compresa la Sala Crio per le CAR-T

3 dottorandi di ricerca in Scienze Ematologiche

1 sostengo al progetto “GIMEMA Alliance” della Fondazione GIMEMA



Ematologia Policlinico Umberto I – Principali realizzazioni:

 Ristrutturato ingresso del Pronto Soccorso ematologico e la sala d’attesa

 Acquistati n° 3 letti e n° 3 barelle per il pronto Soccorso dell’Ematologia e n. 1 letto per effettuare le ecografie dei pazienti ematologici

 acquistato il software “STRAIN” dell’ecocardiografo precedentemente donato e finanziato il corso al Personale sanitario per l’utilizzo del nuovo software.

 Acquistati i condizionatori per il reparto pediatrico dell’ematologia e per il laboratorio di medicina Traslazionale e di precisione.

 Acquistati condizionatori per gli ambulatori di Via Benevento, 27.

 Donati n° 6 iPad, n° 1 stampante e n° 1 personal computer, per permettere ai pazienti ricoverati o assistiti a domicilio, di effettuare i colloqui di psicoterapia, a distanza.

 Acquistata una borsa termica certificata per il trasporto di cellule staminali emopoietiche dalla sala operatoria, dove vengono prelevate dal midollo osseo di un donatore, al laboratorio di manipolazione cellulare.





AIL Roma – Chi siamo

AIL Roma ‘Vanessa Verdecchia’ OdV, nasce nel 1984 per volontà del Prof. Mandelli, come sezione autonoma dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemia, Linfomi e Mieloma. AIL Roma lavora da quasi quarant’anni per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sui tumori del sangue e per il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti del territorio e delle loro famiglie. La nostra associazione ha contribuito concretamente alla nascita dell’Ematologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma, la più grande Ematologia d’Italia dedicata ai pazienti di ogni età affetti da tutte le neoplasie ematologiche acute e croniche, unica dotata di un proprio Pronto Soccorso Ematologico. Oggi l’Associazione continua la sua opera di sostegno alla ricerca scientifica e di supporto ai pazienti ematologici e alle famiglie in cura a Roma al Policlinico Umberto I, al San Giovanni Addolorata e al Sant’Eugenio. L’Associazione è oggi un punto di riferimento per i pazienti che vengono a curarsi a Roma anche in altri Centri specializzati: tra i servizi offerti gratuitamente ai pazienti, oltre alle preziose Cure domiciliari fortemente volute dal Prof Mandelli e oggi risorsa indispensabile per i pazienti e le loro famiglie, segnaliamo la Casa di Accoglienza ‘Residenza Vanessa’ per chi viene a curarsi da fuori Roma, l’Ambulatorio di psico-oncologia ematologica, il servizio di Pronto Ascolto, la Scuola in Ospedale, i Viaggi solidali.



