Vueling apre al pet food per la stagione invernale 2023/2024 proponendo un menù tutto

dedicato ai nostri amici animali

Vueling, rinomata per la sua accoglienza verso gli amici a quattro zampe, si prepara a solcare nuovi orizzonti durante la stagione invernale 2023-2024 proponendo il pet food in aereo.

Con una mossa pionieristica, la compagnia aerea introduce un’iniziativa senza precedenti: un menù dedicato agli animali domestici a bordo, consolidando la sua partnership strategica con Edgard & Cooper, un marchio di rilievo nel settore del cibo etico per animali.

Vueling prima compagnia europea con menù animali a bordo

Vueling si distingue, dunque, come la prima compagnia aerea europea ad offrire un menù specifico per gli animali domestici, ampliando ulteriormente il suo impegno verso i viaggiatori a quattro zampe. L’accordo con Edgard & Cooper aggiunge senza alcun dubbio un tocco distintivo al menù di bordo, introducendo un’opzione di pet food davvero unica nel suo genere.

Vueling ama gli animali: una nuova e “gustosa” esperienza

Oltre al menù, Vueling consente agli animali domestici di accomodarsi in cabina insieme ai loro padroni, a patto che il peso complessivo, trasportino compreso, non superi gli 8 kg. Questa politica inclusiva permette a un massimo di 5 animali per volo, garantendo un viaggio comodo sia per gli amici pelosetti che per i loro compagni umani.

Un menù invernale che soddisfa tutti i gusti

Il menù di pet food invernale di Vueling non solo si prende cura degli animali, ma si arricchisce di opzioni per accontentare varie esigenze alimentari.

Tra le novità spicca l’hamburger a base vegetale di Heüra, affiancato da proposte vegane e vegetariane già presenti. Inoltre, la compagnia offre opzioni gluten-free per i passeggeri celiaci, assicurando un’esperienza gastronomica inclusiva.

Collaborazioni etiche: Vueling e Robin Good insieme

Vueling si impegna anche nel sociale, collaborando con Robin Good, un’azienda certificata B Corp. Robin Good produce snack artigianali in Spagna, realizzati da persone a rischio di esclusione sociale. Questi prodotti salutari e a base vegetale sono confezionati in materiale privo di plastica, sposando l’etica e la sostenibilità.

In conclusione, Vueling si propone come avanguardia nell’ospitalità aerea, offrendo un’esperienza di viaggio innovativa e inclusiva, sia per gli umani che per i loro adorabili compagni pelosi. Con il primo menù dedicato agli animali domestici in Europa, la compagnia solleva il volo, portando il concetto di “pet-friendly” a nuove vette.