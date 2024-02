I turisti che visitano le Hawaii possono adottare facilmente un cane abbandonato grazie all’ingegno dell’organizzazione Kauaʻi Humane Society

Se stai organizzando ora un viaggio indimenticabile, ti proponiamo di visitare le Hawaii: non solo l’arcipelago USA è conosciuto per le sue scogliere, cascate, vegetazione tropicale e spiagge di sabbia dorata, ma anche per una speciale iniziativa sulle adozioni dei cani abbandonati.

Alle Hawaii per mare, sole e cani da adottare

Un’originale idea promuove infatti l’adozione di cani bisognosi di una famiglia e ha preso vita grazie all’ingegno dell’organizzazione Kauaʻi Humane Society, con base nelle splendide Hawaii. L’idea consiste nel coinvolgere i turisti in visita, offrendo loro l’opportunità di portare con sé uno degli adorabili cani del rifugio durante le loro escursioni, il tutto mediante una generosa donazione finalizzata a sostenere le attività locali.

Il progetto, dedicato alla memoria di un giovane volontario, mira a promuovere in modo dinamico l’adozione di questi affettuosi compagni a quattro zampe. Funziona così: basta registrarsi sul sito dell’associazione e presentarsi al rifugio nella data prescelta.

Il team dell’organizzazione sarà incaricato di assegnare un compagno a quattro zampe in base alle preferenze del partecipante e al tipo di giornata che si intende trascorrere. In più, i partecipanti riceveranno uno zainetto completo di ogni necessità, mentre i cani indosseranno una pettorina recante l’invito “adottami”.

Ci saranno volontari entusiasti a consigliare i turisti sulle spiagge più suggestive o guidarli lungo percorsi avventurosi in mezzo alla natura. D’altronde la maggior parte delle località accetta la presenza dei cani, semplificando ulteriormente l’esperienza.

L’unica raccomandazione è che al fine di garantire la sicurezza di tutti, è richiesto che gli animali siano sempre condotti al guinzaglio durante le attività all’aperto e negli spostamenti preferibilmente mantenuti nei trasportini.

In caso i turisti decidano di proseguire con l’adozione dei cani che hanno conosciuto durante il loro viaggio alle Hawaii, l’organizzazione si occuperà di facilitare il processo, ma l’obiettivo primo di questa iniziativa è offrire semplicemente un assaggio di libertà ai cani lasciati a se stessi.

Foto: Shutterstock