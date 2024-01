La campagna contro il freddo della Lega nazionale per la difesa del cane: dona calore e coperte ai pet in difficoltà

Con l’arrivo dell’inverno, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane lancia la sua campagna antifreddo con un appello significativo: “Dona una coperta al rifugio più vicino“. Un gesto che va oltre il semplice atto di fornire calore a un animale senza famiglia, ma che abbraccia la possibilità di avvicinare le persone a creature meno fortunate.

Quanto è importante una coperta per cane e gatto in inverno

In questi giorni di intenso freddo, le temperature in picchiata minacciano particolarmente i cani e i gatti che risiedono nei rifugi. La presidente dell’associazione, Piera Rosati, sottolinea come una coperta possa essere un gesto di conforto, non solo come coccola, ma anche come strumento vitale per aiutare a preservare le vite degli animali bisognosi.

L’appello della Lega Nazionale per la difesa del cane

L’appello della Lega è chiaro: “Donate coperte e trapunte ai rifugi che accolgono gli animali”. Questo gesto non solo riscalderà i cuori degli animali senza famiglia, ma anche quelli di coloro che si uniranno all’iniziativa. Il presidente Rosati sottolinea come donare una coperta possa rappresentare un piccolo atto di calore non solo per gli animali, ma anche per il cuore di chi compie questa generosa azione.

L’inverno e la difficoltà degli animali in cerca di adozione:

Per gli animali in cerca di adozione, l’inverno diventa un periodo particolarmente difficile. I box e gli ambienti dei rifugi spesso non possono garantire il calore necessario. Piera Rosati invita tutte le persone sensibili a portare le loro vecchie coperte ai rifugi più vicini ed estende l’iniziativa anche a strutture ricettive come alberghi, bed & breakfast e case vacanze. Questa semplice azione può fornire un aiuto tangibile a tutte le creature che affrontano il freddo in attesa di essere adottate.

Un gesto di solidarietà che sembra piccolo e scontato può trasformarsi in un enorme atto d’amore, dimostrando che anche le azioni più semplici possono fare la differenza.

Foto: Shutterstock