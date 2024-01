René e Alejandra, coppia di sposi, hanno voluto l’adorato chihuahua Rogelio come testimone del loro grande giorno

Una coppia di sposi ha trasformato il loro giorno speciale in un evento ancora più significativo, scegliendo il loro amato cane come testimone di nozze. René e Alejandra, decisi a celebrare il loro amore in modo autentico, hanno reso indimenticabile il matrimonio portando come testimone il loro fedele amico a quattro zampe, Rogelio, un adorabile chihuahua.

Cane testimone di nozze: succede in Messico

Il luogo scelto per la cerimonia è stato Sonora, in Messico, dove la coppia ha organizzato una celebrazione senza fronzoli. Il testimone d’onore in questa avventura da marito e moglie è stato Rogelio, il loro adorato chihuahua, il quale ha avuto un ruolo speciale in rappresentanza non solo di se stesso, ma anche della comunità canina di chihuahua e di tutti gli altri compagni a quattro zampe.

Fin dal principio, René e Alejandra sapevano che Rogelio sarebbe stato al centro di questo momento speciale. Il fedele chihuahua, oltre a portare con sé il suo inconfondibile carattere vivace, ha “apposto” la sua firma sui documenti del rito, un gesto simbolico di affetto e riconoscimento per la sua presenza costante nelle vite dei neo-sposi.

Nonostante le critiche e le opinioni discordanti riguardo alla scelta insolita, per René e Alejandra ciò che conta è il significato profondo che il cane Rogelio ha nella loro vita. Le voci che accusavano la coppia di sminuire il sacramento matrimoniale con questa decisione sono state ignorate, poiché i novelli sposi attribuiscono un valore speciale al gesto simbolico di avere il cagnolino come testimone di nozze, con tanto di firma!.

Sposi felici con il loro Rogelio come testimone di nozze

Il legame con questo chihuahua è così forte che, come scrivono sui loro social, Rogelio è stato al loro fianco nelle giornate difficili e in quelle indimenticabili.

La scelta di avere il loro cagnolino come testimone di nozze rappresenta per la coppia una dimostrazione tangibile dell’amore e dell’importanza che Rogelio ha nella loro vita coniugale. In fondo, per René e Alejandra, il matrimonio è molto più di una cerimonia formale; è un riflesso autentico del loro amore, con Rogelio come testimone privilegiato di questa avventura straordinaria.

Foto: Shutterstock