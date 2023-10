Cani, gatti, pappagalli e criceti sono animali domestici molto diffusi in casa ma quali sono i più intelligenti? Scopriamo la “classifica”

La scelta di avere animali domestici in casa non è certamente quasi mai dettata dalla volontà di accompagnarsi a pet da mostrare come trofei per le loro doti estetiche o perché siano intelligenti, ma generalmente per prendersene cura e dargli tanto affetto.

Siamo altrettanto sicuri, tuttavia, che non dispiacerebbe ai proprietari di pet sapere quali sono effettivamente gli animali domestici più intelligenti, ma partiamo prima dalla definizione stessa di intelligenza.

Negli animali può variare molto e dipendere da diversi fattori come la razza, gli stimoli ricevuti sin dai primi mesi, l’addestramento e il grado di interazione con gli umani. Ma ci sono alcune specie di animali domestici generalmente considerate più nerd di altre.

Pet più intelligenti? Partiamo da cani e gatti

Cani: I cani sono noti per la loro intelligenza e incredibile capacità di apprendimento. Sono in grado di imparare comandi, risolvere problemi e comprendere il linguaggio umano in misura limitata. Alcune razze, nello specifico, come il Border Collie e il Pastore Tedesco, sono particolarmente dotate di acume e per questo etichettate come intelligenti.

Gatti: Anche i gatti, solitamente più schivi e indipendenti rispetto ai cani, sono animali domestici molto intelligenti. Possono infatti apprendere comandi di base, risolvere problemi e mostrare abilità di caccia eccezionali. Inoltre proprio la loro indipendenza gli permette di contare sulle proprie forze, altro segno di grande tenuta mentale.

Pappagalli: Questi uccelli sono noti per la loro abilità di imitazione e la loro capacità di apprendere a ripetere parole e frasi umane. Alcune specie, come i pappagalli grigi africani, sono estremamente abili nell’apprendimento del linguaggio umano, non mancano esemplari in grado di parlare più lingue, cantare e utilizzare l’ironia nelle conversazioni con gli umani.

Conigli: I conigli possono essere addestrati abbastanza facilmente e sono in grado di imparare comandi di base; inoltre posseggono buone abilità di risolvere problemi e di adattarsi all’ambiente. Questa caratteristica, come ci ricorda Darwin, è alla base della sopravvivenza e dunque non possiamo non considerarla un aspetto fondamentale della loro intelligenza.

Maiali: Anche i maiali – ci credereste? – sono sorprendentemente intelligenti e hanno importanti doti mnemoniche, senza contare che possono essere addestrati a compiere una varietà di compiti e risolvere rompicapi.

Cavalli: I cavalli sono animali intelligenti anche dal punto di vista emotivo, utilizzati nella pet therapy. Il solo fatto che sono in grado, dietro duro lavoro e addestramento, di compiere acrobazie come il salto, la dressage, o attività sfiancanti come il lavoro in fattoria è la dimostrazione di quanto la loro mente sia sviluppata.

Roditori: Topini e criceti sono considerati animali domestici intelligenti poiché riescono ad eseguire una serie di compiti non semplicissimi come il riconoscimento di segnali e l’esecuzione di labirinti.

